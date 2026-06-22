Keu, Giannoni dopo la sentenza impugnata: "Il Pd santacrocese prenda chiara posizione"

Politica e Opinioni Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile
Roberto Giannoni (foto gonews.it)

Il commento del sindaco di Santa Croce sull'Arno: "E ora? Pochi mesi fa si ritenevano soddisfatti della sentenza del Tar"

Il sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni commenta la questione dell'impugnazione della Regione Toscana della sentenza del TAR del 22 maggio, che aveva escluso nell'ambito della vicenda Keu la responsabilità del Consorzio Aquarno e del Consorzio Depuratore Santa Croce sull'Arno dell'inquinamento della strada della Srt 429, in particolare il tratto tra Empoli e Castelfiorentino.

"E ora? Pochi mesi fa il PD santacrocese si riteneva 'soddisfatto' della sentenza del Tar che sollevava dalle responsabilità Aquarno e Depuratore di Santa Croce e naturalmente lo eravamo anche noi del gruppo di maggioranza, visto che si sanciva il principio che i depuratori non avevano l’obbligo di sapere la destinazione finale del rifiuto" afferma Giannoni in riferimento ai commenti dopo il ricorso respinto dal Consiglio di Stato nel gennaio scorso e la conferma della non responsabilità di contaminazione anche per i consorzi.

"In questi giorni poi arriva la notizia che la Regione, la cui decisione naturalmente è legittima sotto il profilo legale e politico, presenta ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza che vedeva 'soddisfatto' il PD locale. Ora il PD prenda una posizione chiara, delle due ne scelga una" prosegue il sindaco, sottolineando che il Pd viene aggiunto nella nota "o è d'accordo con la sentenza che sollevava Aquarno e Depuratore o è in linea con la Regione, amministrata dal centrosinistra".

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Politica e Opinioni
17 Giugno 2026

Santa Croce, l'ex assessore Enzo Oliveri forma il gruppo consiliare 'ASMA Next'

L'ex assessore Enzo Oliveri interviene pubblicamente dopo un colloquio con il sindaco Roberto Giannoni, contestando le scelte dell'amministrazione e annunciando la costituzione del nuovo gruppo consiliare 'ASMA Next'. In particolare, [...]

Santa Croce sull'Arno
Politica e Opinioni
15 Giugno 2026

Giannoni: "Dobbiamo essere fieri di essere santacrocesi e di essere un paese di conciatori"

Unic, l'associazione delle concerie italiane compie 80 anni e lo ha fatto festeggiando l'importante traguardo a Santa Croce Sull'Arno. Un messaggio chiaro, la Toscana e Santa Croce sull'Arno hanno ancora [...]

Santa Croce sull'Arno
Politica e Opinioni
12 Giugno 2026

Inchiesta KEU, UNIC: "Fango su comparto, ma 'silenzio' mediatico quando sono cadute accuse"

Nel contesto dell’assemblea annuale di UNIC-Concerie Italiane, che ha segnato il passaggio di consegne tra il presidente uscente Fabrizio Nuti e il nuovo presidente Alessandro Iliprandi, l'associazione è tornata sulla [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina