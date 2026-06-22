Successo per la 43esima edizione de La Luna è Azzurra: tre giorni di teatro, meraviglia e comunità

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ph Giacomo Cassetta

Il festival internazionale del teatro di figura che dal 19 al 21 giugno scorsi ha trasformato il centro storico di San Miniato in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da spettacoli, incontri, emozioni e partecipazione

Si è conclusa con successo la 43a edizione de La Luna è Azzurra, il festival internazionale del teatro di figura che dal 19 al 21 giugno scorsi ha trasformato il centro storico di San Miniato in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da spettacoli, incontri, emozioni e partecipazione.

Per tre giorni piazze, vicoli e scorci della città hanno accolto migliaia di bambini, bambine, famiglie e visitatori provenienti da tutta la Toscana e non solo, confermando ancora una volta il valore culturale e sociale di una manifestazione che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio dell’estate sanminiatese.

L'edizione 2026 ha visto la partecipazione di 35 artisti italiani e internazionali, protagonisti di un programma intenso e articolato che ha proposto otto spettacoli al giorno, tra teatro di figura, burattini, marionette, circo contemporaneo e performance itineranti. Particolarmente apprezzati dal pubblico i due microspettacoli “Incanto d'Oriente” di Jenny Clamonte e “All'inCirco” di Gianluca Palma, artista al quale è stato assegnato il Premio La Luna Azzurra alla Carriera, un riconoscimento che testimonia il talento e la qualità del suo percorso artistico.

Ancora una volta il festival, organizzato da Terzostudio Progetti per lo Spettacolo con il sostegno del Comune di San Miniato, ha saputo coniugare qualità artistica e partecipazione popolare, trasformando il centro storico in uno spazio condiviso di incontro, scoperta e relazione. Un evento capace di coinvolgere l'intera comunità e di valorizzare il patrimonio urbano attraverso il linguaggio universale del teatro.

"La Luna è Azzurra si conferma una delle manifestazioni culturali più significative e identitarie della nostra città – sottolineano il Sindaco Simone Giglioli e l'Assessore alla Cultura Matteo Squicciarini –. Anche quest'anno il festival ha saputo riempire il centro storico di meraviglia, creando occasioni autentiche di incontro e condivisione. In un tempo in cui siamo spesso assorbiti da relazioni virtuali, il teatro ci invita a tornare nel presente, a vivere insieme esperienze che costruiscono comunità. Per questo desideriamo ringraziare Terzostudio, il nostro Ufficio Cultura, la Polizia Locale, il personale comunale, la Misericordia e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione".

Con l'appuntamento già fissato al 2027, La Luna è Azzurra saluta il suo pubblico, confermandosi una vera e propria festa della cultura dedicata ai più piccoli, ma capace di coinvolgere e affascinare

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Fonte: Ufficio Stampa Comune di San Miniato in collaborazione con Terzo Studio

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