"Verde e edilizia sociale al posto del 'mostro'": l'annuncio di Funaro per il Poggetto

Il mostro del Poggetto cambia vita. Una delle aree più discusse di Firenze avrà una nuova destinazione. Nella periferia nord, in via Burci, da anni i residenti hanno nel mirino l'abbandono di un'area ribattezzata 'mostro'. Ora però nasceranno sessanta nuove abitazioni per giovani famiglie, un nuovo giardino pubblico, un parcheggio interrato e una strada riqualificata.

La variante urbanistica relativa al piano di recupero di via Burci, adottata con delibera dalla giunta comunale, passerà dal vaglio della commissione urbanistica e poi arriverà in Consiglio comunale. Per gli alloggi destinati ad edilizia sociale (dunque a edilizia residenziale convenzionata), si spiega dal Comune, è prevista una superficie minima di 900 metri quadri complessivi: ci saranno anche 325 mq di verde in più.

Così la sindaca Sara Funaro: "Dopo oltre trent'anni il 'mostro' del Poggetto potrà finalmente sparire, lasciando spazio a case, verde pubblico, servizi e social housing. Introduciamo cambiamenti significativi rispetto alle previsioni originarie: una riduzione delle volumetrie, più verde pubblico con un nuovo giardino a servizio del quartiere, una quota importante di social housing e nuovi posti auto a disposizione dei cittadini. Abbiamo inoltre voluto inserire, per la prima volta nella convenzione, il diritto di prelazione per il Comune sugli alloggi a canone calmierato dopo gli affittuari, come previsto dalla legge, aggiungendo così un ulteriore strumento per dare risposte al tema della casa".