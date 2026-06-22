Montespertoli aderisce a "Le Notti del Vino", il festival nazionale dell'enoturismo promosso da Città del Vino (21 giugno-23 settembre, oltre 150 eventi in tutta Italia dopo i 75mila visitatori e le 1500 cantine dell'edizione 2025).

Cinque appuntamenti tra giugno e agosto animeranno piazze con calici di vino e sapori del cibo del territorio. Si parte mercoledì 24 giugno, dalle 19:30, in Piazza del Popolo con "Fritto e Bollicine", organizzato con l'Associazione Commercianti, Viticoltori, “La Sciabola sul Collo" e la Pro Loco: vini delle aziende locali produttrici di bollicine, servizio bicchiere a 5 euro.

A seguire: 8 luglio, Castello di Poppiano, "La Madia dei Sapori"; 22 luglio, Piazza del Popolo, "Pizzata" e nel giardino della Scuola Primaria, "Verdi Game"; 5 agosto, Piazza Machiavelli, "La Bisteccata"; 10 agosto, Piazza Machiavelli, "Trippa e Lampredotto".

"Le Notti del Vino sono un'occasione importante per Montespertoli: uniscono la promozione del territorio, delle cantine, della ristorazione e dei produttori locali a momenti di cultura e socialità nelle nostre piazze.” dichiarano Annalisa Giotti, assessora alla Cultura, e Paolo Vignozzi, assessore al Commercio. “Cinque appuntamenti che, da giugno ad agosto, porteranno residenti e visitatori a vivere il centro storico e le frazioni attraverso il vino, i sapori tipici e l'intrattenimento. È un lavoro di squadra tra amministrazione, associazioni di categoria e Pro Loco che valorizza l'identità del nostro Comune e sostiene le attività commerciali del territorio."

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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