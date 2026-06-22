Polemica in Consiglio a Cerreto, PCI: "Bruni del Cdx si dimetta per le sue frasi"

C'è polemica per quanto avvenuto in Consiglio comunale a Cerreto Guidi. Si parlava di viaggi della memoria, quando a un certo punto Maurizio Bruni del Centrodestra avrebbe parlato di un parente ucciso in Russia. Susanna Rovai, capogruppo del partito comunista, avrebbe ribattuto dicendo di aver avuto parenti uccisi dai fascisti. "Bruni le ha risposto scandendo queste parole: 'Hanno fatto bene!'" è la denuncia che arriva proprio dal PCI.

La discussione sarebbe nata parlando dei viaggi promossi dall'ANED in collaborazione con l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.

I consiglieri Daniela Vallini e Maurizio Bruni del Gruppo "Centrodestra per Cerreto Guidi" avrebbero "polemizzato, sostenendo che la memoria debba essere a trecentosessanta gradi e che ai ragazzi debbano essere fatti visitare anche i memoriali delle foibe", come sostengono dal PCI in una nota.

Ancora dal PCI: "A un certo punto il consigliere Maurizio Bruni ha esclamato che un suo parente venne ucciso in Russia (l'Italia fascista partecipò all'aggressione nazista dell'URSS durante la Seconda Guerra Mondiale). La Capogruppo del Partito Comunista Italiano ha ribattuto dicendo: anch'io ho avuto parenti uccisi dai fascisti. Bruni le ha risposto scandendo queste parole: "Hanno fatto bene!". Soltanto l'assessore La Vecchia e il consigliere di maggioranza Cannataro (che ringraziamo) hanno espresso solidarietà e vicinanza alla compagna Rovai. Silenzio da parte del Gruppo "Centrodestra per Cerreto" e "L'è tutto da rifare". Come Gruppo Consiliare del PCI di Cerreto Guidi e come Sezione PCI "Abdon Mori" Empolese Valdelsa chiediamo al Gruppo "Centrodestra per Cerreto" di condannare le affermazioni del consigliere Maurizio Bruni e chiediamo a Bruni di dimettersi. Se Bruni non rassegnasse le dimissioni chiediamo al Gruppo Consiliare "Centrodestra per Cerreto Guidi" di escluderlo dalle proprie file".

"Occorre sia ben chiaro a tutti che l'apologia del Fascismo è un reato, mentre il Comunismo è una delle ideologie che, assieme a quella cattolica democratica e liberale democratica, ha concorso a informare di sé la lettera e lo spirito della Costituzione italiana" scrivono infine dal PCI.