A Peccioli in scena "Cenerentola - Il balletto per la donazione di sangue e di midollo"

Arte e solidarietà si incontrano all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli, dove mercoledì 24 giugno alle ore 21.15 andrà in scena “Cenerentola – Il balletto per la donazione di sangue e di midollo”, un evento speciale nato per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della donazione di sangue e di midollo attraverso il linguaggio universale della danza.

Lo spettacolo, interpretato da Professione Danza Parma e Balletto di Parma, con le coreografie e la direzione artistica di Lucia Giuffrida e Francesco Frola, rappresenta l'evoluzione di un percorso avviato negli anni scorsi con le produzioni dedicate a Lo Schiaccianoci. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il progetto, grazie all’impegno di Francesca Masi, approda a Peccioli in una delle location culturali più suggestive del territorio, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico ancora più ampio e trasformare una serata di spettacolo in un'occasione di riflessione e partecipazione.

A impreziosire l'evento saranno due ospiti d'onore di prestigio internazionale: Francesco Gabriele Frola, primo ballerino del San Francisco Ballet, e Claudia D'Antonio, étoile del Teatro San Carlo di Napoli. Sul palco saranno presenti anche le giovani allieve della Rondine Danza Peccioli, in un ideale incontro tra grandi professionisti e nuove generazioni.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Handling – Cultura in Giro APS in accordo con i medici del Centro Trasfusionale Pontedera-Volterra. Al centro del progetto c'è la volontà di raccontare la donazione in modo nuovo, mettendo al centro non la malattia ma la speranza, il cambiamento e la rinascita che quel gesto può generare nella vita di chi riceve aiuto.

Non è un caso che la scelta sia ricaduta proprio sulla fiaba di Cenerentola. Come la protagonista vede la propria vita trasformarsi grazie alla magia, così la donazione può offrire una nuova possibilità a chi affronta una malattia grave. Un parallelismo semplice ma potente, pensato per avvicinare il pubblico al significato profondo del dono e per trasmettere le emozioni di chi, grazie a una trasfusione o a un trapianto di cellule staminali, ha potuto tornare a vivere e a progettare il futuro.

La serata sarà anche l'occasione per lanciare “Per donare clicca qui!”, un nuovo progetto di comunicazione sociale che verrà finanziato con il ricavato dell'evento e che avrà l'obiettivo di sensibilizzare una nuova generazione di donatori, in particolare nella fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Prima dell'inizio dello spettacolo, alcuni medici del Centro Trasfusionale rivolgeranno un messaggio al pubblico e sarà distribuita una cartolina informativa dedicata alla promozione della donazione.

L'iniziativa ha raccolto l'adesione di numerose associazioni del volontariato, dello sport e del sociale della Valdera, confermando la capacità del territorio di fare rete attorno a un tema di grande valore civico. Grazie al sostegno del Sistema Peccioli, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo di alto livello artistico contribuendo al tempo stesso a sostenere un progetto che guarda al futuro della cultura del dono.

"Peccioli accoglie con piacere un'iniziativa che riesce a unire cultura, partecipazione e solidarietà in un contesto di grande qualità artistica come quello di Fonte Mazzola - commenta il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni -. La donazione è un gesto che rafforza il senso di comunità e contribuisce a costruire legami autentici tra le persone. Per questo siamo lieti di ospitare un evento che promuove valori così importanti attraverso il linguaggio universale dell'arte".