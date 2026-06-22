Alla Casa del Popolo di Montespertoli un’iniziativa sul diritto all’abitare

"Ma quale piano casa? La casa dovrebbe essere un diritto, non un lusso", questo è il titolo dell’iniziativa promossa dal Partito Democratico di Montespertoli che si terrà per mercoledì 24 giugno alle 21:30, presso la Casa del Popolo(Piazza del Popolo, 26). All'incontro prenderanno parte esperti e rappresentanti del settore, che offriranno una panoramica approfondita: Marta Logli, Comitato "Ma quale casa"; Sandro Piccini, presidente di Publicasa e Marco Peruzzi, presidente agenzia sociale per la casa CASAE. Il dibattito sarà introdotto e moderato da Ottavia Viti, segretaria del PD Montespertoli.

L'iniziativa si propone di analizzare a fondo la situazione della casa in Italia, mettendo sotto la lente d'ingrandimento le recenti misure varate dal Governo, a partire dal cosiddetto "Piano Meloni". L'obiettivo è analizzarne criticità e limiti, cercando al contempo soluzioni concrete e strutturali per contrastare l'emergenza abitativa, il caro-affitti che colpisce famiglie e studenti, e la cronica carenza di edilizia residenziale pubblica.

«Quello della casa- afferma Viti- è un tema che viene troppo spesso percepito come secondario nel dibattito politico nazionale, ma la realtà è che tocca da vicino la quotidianità delle persone, le loro speranze e la loro stabilità economica. È fondamentale che il Partito Democratico se ne occupi con forza e priorità, rimettendo il diritto a un'abitazione dignitosa al centro della propria proposta politica».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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