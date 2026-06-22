Pontedera, consegnata una targa al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa Ciannelli

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha consegnato oggi al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa Nicola Ciannelli una targa di riconoscimento per "Il costante lavoro svolto in questi anni sul territorio e per la proficua collaborazione e l'efficace sinergia avuta con la Città di Pontedera".

Franconi ha voluto ringraziare Ciannelli, che a breve rivestirà un importante ruolo nella direzione regionale dei Vigili del Fuoco Lazio, nel corso di un incontro che si è svolto nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli. Erano presenti tutti i componenti della Giunta comunale (la vicesindaca Carla Cocilova e gli assessori Mattia Belli, Alessandro Puccinelli, Francesco Mori e Eleonora Pini), la dirigente dell'Unione Valdera Samuela Cintoli e il dirigente comunale Massimo Parrini, alcuni vigili del fuoco volontari del distaccamento di Pontedera.

"Grazie per quanto fatto - ha ricordato il sindaco - per la capacità di ascolto dimostrata sempre e per il lavoro svolto in occasione delle emergenze sul territorio e a garanzia della sicurezza nello svolgimento degli eventi. Una collaborazione importante, unita a doti umane, che ha dato risultati importanti e per la quale esprimiamo un profondo riconoscimento".

Concetti ribaditi nei vari interventi, dove è stato ricordato l'impegno profuso da Ciannelli in questi anni al Comando dei Vigili del Fuoco, il supporto fornito alle varie realtà del territorio, la competenza e la professionalità.

Ciannelli ha parlato di "Esperienza bellissima", aggiungendo di avere trovato sempre "Interlocutori preparati, trovando sintonia per rispondere alle esigenze dei cittadini" e "Avendo creato i presupposti perchè questa sinergia rimanga anche in futuro".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

Notizie correlate