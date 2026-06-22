Respinto il ricorso di Toscana Rossa: la denuncia di Rifondazione Comunista

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto Carlo Galletti)

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Antonella Bundu e di Toscana Rossa contro l'esclusione dal consiglio regionale. Il partito di Rifondazione Comunista Toscana ha commentato duramente la decisione del Consiglio di Stato, definendola "un pesantissimo atto d'accusa contro la Regione Toscana e la sua maggioranza".

Secondo la lettura del partito, la sentenza confermerebbe che il ricorso "doveva essere respinto secundum legem", poiché la normativa regionale prevede espressamente una soglia per le liste e non è sufficiente il solo superamento da parte della candidata presidente.

Nel comunicato si sottolinea inoltre come i giudici abbiano ritenuto le motivazioni del ricorso "astrattamente plausibili", richiamando il caso del Veneto, dove la legge elettorale disciplina diversamente situazioni analoghe. Per Rifondazione, questo elemento costituirebbe "una precisa accusa politica al centrosinistra", accusato di aver costruito una legge elettorale "contro il principio dell'uguaglianza del voto e a tutela di un bipolarismo forzato".

Durissimo anche il passaggio sulla maggioranza regionale: "Giani e la sua maggioranza si vergognino: non hanno fatto nulla per cambiare la legge quando mesi fa avevano accennato a cambiamenti, e oggi ci troviamo consiglieri regionali eletti con la metà dei voti di Toscana Rossa e anche chi, come i neo acquisti di Vannacci, non ha preso manco un voto! non ci stupisce che lo stesso Giani sia silente sulle denunce in ossequio ai decreti sicurezza: tutto quello che colpisce il dissenso (fuori e dentro le istituzioni) è funzionale a tenere in piedi un sistema, politicamente, di potere".

Rifondazione conclude ribadendo l’intenzione di continuare la mobilitazione "per dare rappresentanza politica e sociale a oltre il 5% di elettrici ed elettori che, secondo il partito, restano esclusi dalla rappresentanza istituzionale".

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
22 Giugno 2026

Elezione Malagò a presidente Figc, Giani: "La sua esperienza è garanzia per il futuro del calcio"

“Porgo le più vive congratulazioni a Giovanni Malagò per la sua elezione a presidente della Figc. La sua lunga esperienza ai vertici dello sport italiano, il profondo legame con i valori olimpici [...]

Toscana
Politica e Opinioni
22 Giugno 2026

Ricorso respinto: Toscana Rossa di Antonella Bundu resta fuori dal Consiglio regionale

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso e ha confermato quanto già detto dal Tar: Toscana Rossa di Antonella Bundu non entrerà in Consiglio regionale. Secondo la candidata presidente, [...]

Toscana
Politica e Opinioni
19 Giugno 2026

Reddito di reinserimento lavorativo, Tomasi e Minucci (FdI): "Un flop a firma campo largo"

"Appena 923 domande arrivate a fronte di una platea di circa 11 mila toscani. E ancora non si sa quante di queste saranno prese in carico. Nonostante la modifica in [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina