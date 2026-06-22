Rinnovabili, nuova pdl completa pacchetto semplificazioni

Giunge il terzo provvedimento con cui la Toscana completa il pacchetto di provvedimenti strategici pensati per lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio regionale. Dopo la proposta di legge che individua le aree idonee alle rinnovabili in Toscana e il mandato agli uffici competenti per la pubblicazione del Prizat (Piano regionale delle zone di accelerazione), la giunta ha varato oggi pomeriggio una seconda pdl, illustrata dal presidente Eugenio Giani a fine mattinata in conferenza stampa, che punta alle semplificazione dei procedimenti al di fuori delle aree idonee e delle zone di accelerazione.

Nello specifico la nuova proposta di legge regionale, che ora passa all’esame del Consiglio, fissa degli obiettivi di produzione per ogni Comune e punta a “snellire gli iter per l’installazione di impianti di produzione dei energia da fonti rinnovabili anche nelle aree che non ricadono nelle due fattispecie oggetto degli atti approvati nei giorni scorsi”, spiega Giani. “Si creerà – prosegue il presidente, parlando del provvedimento - un meccanismo di copianificazione con la Regione, che consentirà in via speciale l’installazione di un impianto anche su un'area rientrante tra quelle idonee”. Per intendersi, si sofferma Giani, “se ci sono delle aree protette su cui insistono vincoli, noi come Regione ci prenderemo carico di superarli con provvedimenti regionali affinché quel Comune possa raggiungere l'obiettivo”.

“La Toscana è la quarta regione italiana in termini di quantità di energia rinnovabile prodotta, superata solo da Regioni come Lombardia, Lazio e Veneto, che hanno un numero di abitanti ben superiore”, ricorda il presidente, “ma ora – sottolinea - vogliamo raggiungere quei 6150 GW che rappresentano per il 2030 l'obiettivo della Toscana con la consapevolezza che siamo leader fra le regioni italiane nelle energie rinnovabili e che vogliamo rimanerci”.

“La Toscana - afferma Giani - produce già il 51% del suo fabbisogno energetico con energie rinnovabili. Oggi, interpretando la legge 4 approvata nel 2026 dal Parlamento italiano, vuole sfruttare al massimo le potenzialità per poter avere, con l’uso dei pannelli fotovoltaici, un incremento di questa quota per arrivare al 2030 passando dal 51% a due terzi della produzione energetica regionale attraverso energie rinnovabili. Parliamo di geotermia, naturalmente ed anche di pannelli fotovoltaici, eolico e fonti idroelettriche”.

“Con questo provvedimento – osserva l’assessore all’ambiente David Barontini, in occasione dell’approvazione in giunta della proposta di legge - completiamo il quadro delle semplificazioni previsto dalla normativa nazionale ed europea, con regole più chiare e procedure più snelle soprattutto per gli impianti di minore dimensione, quelli più compatibili con il territorio e più vicini a cittadini e imprese”. "È il risultato – fa notare Barontini - di un lavoro che ho fortemente voluto perché la Toscana deve accelerare la transizione energetica tutelando al tempo stesso paesaggio, ambiente ed eccellenze agricole”. “Favoriamo – prosegue - in particolare mini-eolico, eolico offshore, fotovoltaico e agrivoltaico nelle aree idonee e sonde geotermiche a circuito chiuso, tecnologie capaci di aumentare la produzione di energia rinnovabile con impatti contenuti sul territorio".

Scendendo ulteriormente nel dettaglio del provvedimento, Barontini conclude: "Introduciamo inoltre criteri minimi di sostenibilità e regole precise contro il frazionamento artificioso dei progetti, garantendo più trasparenza e uniformità nelle procedure autorizzative. Favoriamo la diffusione delle rinnovabili nelle aree già urbanizzate, come zone produttive, commerciali e grandi parcheggi, limitando il consumo di suolo. Vogliamo contribuire concretamente agli obiettivi europei di decarbonizzazione e al traguardo di almeno 4,25 gigawatt aggiuntivi di rinnovabili entro il 2030, attraverso una transizione energetica giusta, inclusiva e sostenibile, capace di coniugare innovazione e tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico della Toscana”.

Fonte: Regione Toscana

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