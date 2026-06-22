Rubano l'identità a un viareggino per una truffa per i fondi Pnrr

Cronaca Viareggio
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Inconsapevolmente, si è ritrovato al centro di un tentativo di truffa ai danni dei fondi Pnrr. Un uomo di Viareggio si è visto rubare l'identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20mila euro, sarebbe servito per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, città con cui la vittima non ha legami.

Contattato dall'agenzia delle entrate, ha scoperto il furto e contattato la guardia di finanza. I finanzieri hanno scoperto che il fornitore dei lavori risultava essere un'impresa napoletana operante nel settore della moda, e il beneficiario del credito un cittadino straniero residente a Napoli, indicato come erede del viareggino, che però è ancora in vita.

La finanza ha segnalato immediatamente il caso all'Agenzia delle Entrate, che ha sospeso l'erogazione del credito. Indagini in corso per arrivare agli autori.

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