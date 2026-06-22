Spaccata in un'officina: rubano fondo cassa e un suv

Con una vettura hanno sfondato la vetrina di un'autocarrozzeria e sono andati via con un suv e il fondo cassa. Ignoti hanno messo a segno un furto con spaccata la notte scorsa in un'officina in via Caduti di Nassirya a Scandicci.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi dopo aver usato un'auto come ariete per infrangere la porta, si sono introdotti nella carrozzeria e hanno preso diverse centinaia di euro dalla cassa. Sono andati via rubando un'Audi Q3.
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