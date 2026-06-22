Teatro comico itinerante, a Roffia 'Il pelo nell'uovo'

Cultura San Miniato
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La rassegna Teatro Comico Itinerante, la rassegna promossa dal Comune di San Miniato insieme al Teatrino dei Fondi, giunta alla quinta edizione, si chiude venerdì 26 giugno alle 21.30 a Roffia, in via San Michele, con IL PELO NELL’UOVO della compagnia La Ribalta Teatro, scritto da Alberto Ierardi, Luca Oldani e Giorgio Vierda, con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda in scena.

Attraverso il linguaggio della comicità, lo spettacolo affronta temi legati all’ambiente, all’alimentazione e alla sostenibilità. Partendo dal celebre motto di Feuerbach “L’uomo è ciò che mangia”, invita il pubblico a riflettere sui modelli di consumo contemporanei e sull’impatto degli allevamenti intensivi, alternando ironia e riflessione.

La commedia è suddivisa per quadri, che, come opere d'arte assestanti e collegate l'una all'altra, cercano di rappresentare una mappa di quello che è stato finora il nostro rapporto con il cibo e di quello che invece potrà essere, consegnandoci, con il sorriso, una nuova attitudine, ma senza imporre nessuna morale di fondo.

Stando a ciò che scriveva Ludwig Feuerbach nel 1862 “L'uomo è ciò che mangia”, oggi dovremmo essere qualcosa che assomiglia molto ad una creatura obesa, le cui zampe cedono sotto un peso cinque volte superiore alla norma, che vive a pochi centimetri dalle montagne di escrementi che producono solo grazie al fatto di trovarsi costantemente sollevata da terra, in virtù della pressione da ogni lato esercitata da corpi di propri simili e causata del sovraffollamento dell'ambiente in cui vive, in un tempo senza più notti né riposo. Questa creatura è…uno dei 24 miliardi di polli allevati ogni anno sul nostro pianeta.

Teatro Comico Itinerante conferma il desiderio di promuovere una cultura accessibile e diffusa, capace di raggiungere tutto il territorio attraverso il teatro, la comicità e un pizzico di magia.

Spettacolo a ingresso libero.

Fonte: Ufficio Stampa

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