Turista anziano aggredito in Passeggiata a Viareggio durante un tentativo di rapina

Aggressione nella tarda mattinata sul lungomare di Viareggio, dove un turista italiano anziano è stato vittima di un tentativo di rapina mentre si trovava in Passeggiata insieme alla famiglia.

Secondo le prime informazioni, tre uomini di origine straniera avrebbero avvicinato l’uomo colpendolo con calci e pugni nel tentativo di sottrargli effetti personali o denaro. L’azione violenta si sarebbe però interrotta poco dopo, con gli aggressori che hanno desistito e si sono dati alla fuga senza riuscire a portare via nulla.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al turista prima del trasferimento all’ospedale Versilia per gli accertamenti e le medicazioni necessarie. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.

La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i tre responsabili dell’aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili anche attraverso eventuali testimonianze e sistemi di videosorveglianza presenti nella zona della Passeggiata.