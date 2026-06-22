Turista tedesca muore durante un bagno alla Giannella: inutili i soccorsi

A Orbetello tragedia in mare nelle ore centrali della mattinata. La vittima aveva 84 anni ed era in vacanza con il marito
Una donna di 84 anni, turista tedesca in vacanza in Maremma con il marito, è morta questa mattina mentre faceva il bagno alla Giannella, nel territorio comunale di Orbetello (Grosseto). L’episodio si è verificato intorno alle 12:15, in un tratto di costa particolarmente frequentato in questo periodo estivo.
Secondo le prime ricostruzioni, non è ancora chiaro se la donna sia stata colta da un malore improvviso in acqua, circostanza che potrebbe averne determinato l’annegamento. Il bagnino presente è intervenuto rapidamente riportandola a riva e avviando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario giunto sul posto.
Nonostante l’attivazione dei soccorsi avanzati — con ambulanza, automedica ed elisoccorso Pegaso 2 — ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’emergenza.
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