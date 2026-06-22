Turista tedesca muore durante un bagno alla Giannella: inutili i soccorsi

Una donna di 84 anni, turista tedesca in vacanza in Maremma con il marito, è morta questa mattina mentre faceva il bagno alla Giannella, nel territorio comunale di Orbetello (Grosseto). L’episodio si è verificato intorno alle 12:15, in un tratto di costa particolarmente frequentato in questo periodo estivo.

Secondo le prime ricostruzioni, non è ancora chiaro se la donna sia stata colta da un malore improvviso in acqua, circostanza che potrebbe averne determinato l’annegamento. Il bagnino presente è intervenuto rapidamente riportandola a riva e avviando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario giunto sul posto.

Nonostante l’attivazione dei soccorsi avanzati — con ambulanza, automedica ed elisoccorso Pegaso 2 — ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’emergenza.