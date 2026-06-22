Una 'pizzata' a Montopoli per parlare di Protezione Civile

Parlare di protezione civile di fronte a una pizza. Il percorso di partecipazione e ascolto avviato dal Comune di Montopoli in Val d'Arno per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale si arricchisce di un appuntamento speciale interamente dedicato alle nuove generazioni. L'evento, inizialmente programmato per il 22 giugno, è stato posticipato al 29 giugno per esigenze organizzative. Lunedì 29 giugno, quindi, dalle ore 19 alle 23, nel giardino della Pubblica Assistenza di Montopoli (Via E. Mattei, 4), si terrà l'evento “Pizza e Protezione Civile”. Una serata pensata a misura di giovani – nello specifico per ragazze e ragazzi dai 14 ai 25 anni residenti nel territorio comunale – che unisce un momento di convivialità a un dibattito attivo e costruttivo. L'obiettivo? La Protezione Civile non si attiva solo durante le emergenze, ma si costruisce giorno dopo giorno attraverso la prevenzione, la conoscenza del territorio e lo sviluppo di una cittadinanza attiva. Per questo il Comune vuole ascoltare direttamente la voce dei più giovani, raccogliendo le loro idee, i loro dubbi e le loro proposte su temi cruciali come la gestione dei rischi, la resilienza della comunità e, soprattutto, i canali e i linguaggi della comunicazione in emergenza, un ambito dove il punto di vista delle nuove generazioni è fondamentale per l'efficacia dei piani pubblici. L'appuntamento del 29 giugno segue gli incontri pubblici già avviati nelle scorse settimane a Castel del Bosco e San Romano e si inserisce in un più ampio percorso partecipativo che proseguirà per tutto il 2026. L'obiettivo complessivo è quello di rendere il nuovo Piano di Protezione Civile uno strumento vivo, concreto e vicino alla vita reale delle persone.

Si ricorda che, parallelamente agli incontri in presenza, è sempre attivo il questionario online rivolto a tutti coloro che vivono, lavorano o frequentano il territorio di Montopoli. La compilazione richiede pochi minuti ed è accessibile al link: https://indagini.simurgricerche.it/index.php/387233?lang=it.

Come partecipare alla pizzata

L'evento è gratuito ma, per motivi organizzativi legati alla preparazione delle pizze, la registrazione è fortemente consigliata. I ragazzi interessati possono registrarsi qui https://indagini.simurgricerche.it/index.php/777382?newtest=Y&lang=it

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

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