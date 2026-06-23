A Empoli una pergamena per Andrea Biancalani, ai vertici del Paraciclismo mondiale

Sport Empoli
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Tanti traguardi sportivi, piccoli e grandi, di livello nazionale o locale, che però rendono merito alla parte di Empoli che si allena ogni giorno e nel suo settore riesce al meglio a raggiungere obiettivi importanti. Con questo spirito nel pomeriggio di martedì 23 giugno 2026 si sono tenute tre premiazioni in Sala del Consiglio da parte del sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e dell'assessora allo Sport Laura Mannucci.

Il primo è stato Andrea Biancalani, ciclista paralimpico che in pochi mesi si è forgiato di due importanti riconoscimenti: l'oro alla Coppa del Mondo di Paraciclismo categoria C4, l'oro, sempre in categoria C4, nei Campionati Europei UEC.

A seguire due squadre locali empolesi che hanno conquistato la vittoria del campionato CSEN Empoli: la 'Trattoria da Cioffi' per il Calcio a 5 e la 'ADC Amici del Campino MB9' per il Calcio a 7.

LE DICHIARAZIONI - "Non esistono sport minori ma solo sport che hanno meno visibilità e meno considerazione nell'opinione pubblica. Il Comune è a disposizione degli sportivi che raggiungono risultati sportivi e personali con sacrificio e impegno. Oggi abbiamo due modi diversi di intendere lo sport, tra ciclismo e calcio, ma la stessa passione e determinazione per raggiungere dei traguardi importanti", commenta il sindaco Alessio Mantellassi.

Così l'assessora Laura Mannucci: "A Andrea Biancalani va veramente un plauso per la grinta con cui da anni partecipa alle competizioni nazionali e internazionali, con il supporto dell'intera famiglia. Per le due squadre un altro ringraziamento per aver portato il nome di Empoli all'interno di due campionati nazionali. Anche se parliamo di amatori, portare avanti un team stagione per stagione e farlo brillare all'interno della propria competizione è sempre motivo di vanto. Grazie ai ragazzi, ai loro mister e a tutta la compagine che ha permesso questa doppia vittoria in una sola stagione".

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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