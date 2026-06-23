A settembre nel Chianti riparte la scuola gratuita per contadini

Suonerà ancora una volta all’aria aperto, tra i campi di ulivi e i filari di vigneti, la campanella della scuola per contadini promossa dai Comuni del Chianti che con l’agenzia formativa Chiantiform si prepara a formare una nuova classe di aspiranti agricoltori. Torna una delle prime esperienze italiane, impegnata ad investire sul futuro dei giovani, come custodi del patrimonio agricolo, e creare opportunità di formazione e lavoro nel prestigioso contesto paesaggistico del Chianti. Un progetto pensato per offrire un’alternativa di qualità ai giovani, attratti dalle attività legate alla coltivazione della terra, ideata e organizzata con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e valorizzare e promuovere le caratteristiche ambientali e le potenzialità produttive delle colline chiantigiane.

Da settembre partirà la settima edizione della scuola per contadini. Grazie ai finanziamenti pubblici, ottenuti tramite il progetto GiovaniSì della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, parte una nuova edizione del corso triennale. L’attività, promossa dai cinque comuni di area fiorentina che fanno parte di Chiantiform (San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, Bagno a Ripoli e Impruneta) aprirà da settembre 2026 una nuova classe pronta ad accogliere 15 iscritti al massimo.

“L’obiettivo del progetto formativo – dichiara Elisa Corneli, la biotecnologa presidente di Chiantiform - è quello favorire l’accesso ad un’istruzione inclusiva e di qualità rivolta a giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione”. Il Percorso Triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per Operatore AGR.I.S.CHIANTI Agricoltura Innovativa e Sostenibile nel Chianti - Percorso Triennale di Istruzione e Formazione Professionale per Operatore Agricolo offre un’esperienza diretta nel mondo del lavoro alternando lezioni in aula e tra i campi.

Nelle 2.970 ore complessive, articolate nelle tre annualità, ciascuna della durata di 990 ore, sono previste 1.085 ore di lezioni teoriche per la formazione di base e altrettante per l’attività laboratoriale. Inoltre sono in programma 800 ore di stage / alternanza scuola-lavoro attraverso periodi di tirocinio presso le aziende del territorio (400 ore nel secondo e 400 ore nel terzo anno del percorso). La durata del corso è la seguente: da settembre 2026 a giugno 2029 con frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.

Sul piano dell’apprendimento il percorso formativo consente l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale favorendo l’acquisizione delle competenze di base ed il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Agricolo negli indirizzi “Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini” e “Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra”. Le metodologie didattiche utilizzate, alternative rispetto ai modelli scolastici tradizionali, sono orientate alla pratica laboratoriale “in campo”, con il supporto costante di tutor ed orientatori-counselor.

“E’ una formula che piace, quella empirica, che alterna lezioni in aula e tra i campi – dichiara il sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi – tanto che il 90 per cento degli iscritti ha trovato un impiego stabile nelle aziende agricole del territorio, la nostra scuola funziona anche per la collaborazione con il ricco tessuto economico e produttivo, la rete di sinergie costruite in questi anni con le realtà agricole che ci ha permesso di consolidare la presenza di sedi per il periodo di stage dedicato ai ragazzi e alle ragazze che frequentano la scuola”.

Per iscriversi al corso occorre entro il 31 agosto 2026 rivolgersi alla sede sancascianese di Chiantiform: via della Libertà, 57, tel. 055 8294624 info@chiantiform.it.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa

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