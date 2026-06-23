Aggressione nella notte a Campi Bisenzio: cinque feriti, indagini in corso

Cronaca Campi Bisenzio
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(foto di archivio)

Da chiarire la dinamica. Tre ricoverati in prognosi riservata

La notte scorsa a Campi Bisenzio cinque persone sono rimaste ferite in seguito ad un'aggressione. È successo in un circolo culturale cinese e sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. Le persone coinvolte hanno riportato ferite da armi da taglio e probabilmente compatibili con pistole ad aria compressa.

Soccorsi, sono stati trasportati in diversi ospedali tra Firenze e Prato. Tre persone che hanno riportato le conseguenze più gravi sono in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita. Proseguono gli accertamenti sulla vicenda: da chiarire la dinamica, se si sia trattato di un'aggressione o di una discussione che poi potrebbe essere sfociata in una rissa.

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