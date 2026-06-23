Al "Giardino Letterario" di Castelfiorentino incontro con l'autore Franco Arminio

Una disciplina che unisce etnologia, poesia e geografia per studiare i piccoli paesi, richiamando l’attenzione a molti borghi dimenticati. È questa la definizione della “Paesologia”, termine coniato dallo scrittore e poeta Franco Arminio, che incontrerà il pubblico nel “Giardino segreto” della Biblioteca “Vallesiana” venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21.30.

“L’Infinito senza farci caso: bellezza, poesia, paesaggio” il titolo della serata, che trae spunto da una raccolta poetica dell’autore in cui l’amore viene rappresentato come la forza primordiale, l’unica in grado di aprire al mondo che ci circonda. Scrittore impegnato nel raccontare la situazione dei piccoli paesi (in particolare del Mezzogiorno, essendo originario dell’Irpinia dove tuttora vive), Arminio si sofferma sulla crisi delle relazioni, dovuta soprattutto alla solitudine che caratterizza le società occidentali, resa ancora più acuta dall’avvento dei “social network”, in cui l’esigenza di visibilità finisce talvolta per prevalere sui legami autentici.

Franco Arminio

Alla serata interverrà – oltre l’autore – anche l’Assessore alla Cultura, Franco Spina. Con il 'Giardino Letterario' – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - vogliamo riattivare uno spazio meraviglioso, l'hortus conclusus della nostra Biblioteca Vallesiana, nel cuore del nostro centro storico alto, affinché torni a essere pienamente fruibile ai nostri utenti e dove la cultura possa farsi esperienza viva, con un angolo merenda, nuovi arredi e tre appuntamenti imperdibili con grandi protagonisti dell'arte e della letteratura. Grazie al sostegno del Consiglio Regionale abbiamo infatti potuto dare il via a questa prestigiosa rassegna, che auspichiamo contribuisca a una sempre maggiore fruizione del giardino e della biblioteca, per abitare nuove pagine e coltivare cultura”.

Ultimo appuntamento della rassegna è in programma il 10 settembre con Michele Borzoni, fotografo documentarista, fondatore del collettivo TerraProject per una iniziativa dal titolo “Silent Spring: fotografia, attivismo, giustizia climatica”.

Tutti gli incontri in programma nell’ambito del “Giardino Letterario” sono su prenotazione. Info e prenotazioni: 0571.686400; biblioteca@comune.castelfiorentino.fi.it

Il ciclo di incontri rientra a pieno titolo nel progetto “Accedi alla Vallesiana” promosso dal Comune di Castelfiorentino e realizzato con il contributo regionale ai sensi della L.R. n. 10/2025.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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