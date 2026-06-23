Al Santo Stefano di Prato arriva la Fabbrica dell'Aria

Un ecosistema vivente nel cuore dell'ospedale: la Fabbrica dell'Aria è arrivata all'ospedale Santo Stefano di Prato, grazie a un'iniziativa promossa da Unicoop Firenze in collaborazione con Regione Toscana, l'Azienda USL Toscana Centro, l’ospedale cittadino, le sezioni soci Coop del territorio e Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e professore dell’Università di Firenze, ideatore del dispositivo.

La Fabbrica dell’aria è una bio-macchina, sviluppata da Pnat, società fondata come spin-off dell'Università di Firenze. La Fabbrica ha l’aspetto di una serra modulare che contiene al suo interno varie tipologie di piante: oltre al valore estetico, il dispositivo è in grado di aspirare e filtrare l’aria, restituendola filtrata e depurata attraverso le foglie e le radici.

Vista l’utilità in luoghi di comunità, in particolare dedicati alla cura delle persone, Unicoop Firenze ha donato il dispositivo all’ospedale Santo Stefano di Prato, dove è stata inaugurata questa mattina, alla presenza di Monia Monni, Assessora alla sanità e alle politiche sociali Regione Toscana, Cristina Manetti, Assessora alla cultura Regione Toscana, Matteo Biffoni, Sindaco di Prato, Valerio Mari, Direttore generale Asl Toscana centro, Lorenzo Roti, Direttore sanitario Asl Toscana centro, Maria Teresa Mechi, Direttrice di Presidio e della Rete Ospedaliera, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, e Camilla Pandolfi, referente Pnat. Presenti anche i rappresentanti delle sezioni soci Coop del territorio che hanno sostenuto il progetto e coadiuvato la raccolta fondi.

Oltre che all'ospedale Santo Stefano di Prato, Unicoop Firenze ne ha sostenuto l’installazione negli ospedali di altre sei province toscane: ad Arezzo, ospedale San Donato, a Firenze, ospedale di Careggi, a Lucca, ospedale San Luca, a Pisa, ospedale Cisanello, a Pistoia, ospedale San Jacopo, a Siena, azienda ospedaliero universitaria senese.

Altri due dispositivi sono già attivi nei punti vendita Coop di Firenze Novoli e Ponte a Greve. L'iniziativa è stata realizzata anche grazie a una raccolta fondi promossa da Unicoop Firenze lo scorso ottobre, con la vendita di piante di anthurium nei Coop.fi: per ogni pianta venduta, Unicoop Firenze ha donato 2 Euro al progetto. Grazie al contributo di soci e clienti, sono stati raccolti 24.592 Euro, per un totale di 12.296 anthurium venduti.

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