Caldo, codice rosso a Firenze per altri due giorni

L'ondata di calore continua a interessare Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi, martedì 23 giugno, e per le giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, mantenendo il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. In corso oggi l'allerta per ondata di calore in tutta la Regione.

Le previsioni, spiegano in una nota dal Comune di Firenze, indicano condizioni di forte disagio bioclimatico anche nei prossimi giorni. La temperatura percepita massima è prevista a 38 gradi oggi, 36 gradi domani e 37 gradi giovedì, mentre nelle ore più calde della giornata le temperature potranno raggiungere i 36 gradi oggi e i 35 gradi nelle due giornate successive. Le temperature restano molto elevate anche in città. Alle 9.15 (ora solare) la stazione di rilevamento dell'Orto Botanico aveva già raggiunto 32,4 gradi, mentre alla stessa ora il Giardino di Boboli registrava 31,8 gradi. Alla centralina di monitoraggio Firenze Università la temperatura aveva toccato 32,6 gradi alle 9.25. Anche i dati di ieri confermano l'intensità dell'ondata di calore. Le temperature massime hanno raggiunto 38,4 gradi all'Orto Botanico, 36,7 gradi al Giardino di Boboli e 35,3 gradi a Firenze Università.

Il codice rosso viene attivato quando condizioni di caldo intenso e disagio bioclimatico persistono per più giorni consecutivi e possono avere effetti negativi sulla salute dell'intera popolazione, non soltanto delle categorie più fragili. Si raccomanda, viene aggiunto da Palazzo Vecchio, di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare le attività fisiche all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione può contribuire a ridurre sensibilmente gli effetti delle ondate di calore. Il Ministero della Salute ha pubblicato dieci semplici regole per proteggersi dalle alte temperature, prevenire i rischi per la salute e tutelare in particolare le persone più fragili.

Qui informazioni e consigli utili.

Notizie correlate