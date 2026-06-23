Canottieri Limite protagonista a Varese: titolo italiano e quattro medaglie

Si sono conclusi sul lago di Varese i Campionati Italiani di canottaggio per le categorie Under 17, Under 23 ed Esordienti, la rassegna tricolore che ogni anno raccoglie i migliori giovani rematori del paese sulle acque del campo di regata di Schiranna, dove le gare si disputano sulla classica distanza olimpica dei 2000 metri. La Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors -Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni ha vissuto una giornata da protagonista, portando a casa un titolo nazionale e quattro medaglie complessive che confermano la solidità del progetto sportivo della società toscana.

Il risultato più bello porta le firme di Vittoria Ancillotti, Irene Coresti, Norma Villa ed Elena Giuntini, che nel quattro senza U17 femminile hanno disputato una gara magistrale chiudendo in gran spolvero e aggiudicandosi il titolo tricolore. Una vittoria che racconta il lavoro quotidiano di queste atlete lungo tutta la stagione, la dedizione messa in acqua ogni giorno di allenamento e la capacità di trasformare tutto ciò in una prestazione da campionesse nel momento che conta di più.

Tra le medaglie d’argento menzione speciale il quattro con U17 di Daniele Bellucci, Duccio Cianti, Samuel Hernandez e Andrea Pelella, con Elia Cerami al timone. Questi atleti, tutti giovanissimi, hanno condotto una gara di altissimo profilo tattico e fisico, mantenendo la testa della corsa per quasi tutta la distanza dei 2000 metri e cedendo la prima posizione soltanto nell’ultimo tratto, sul finale di una battaglia serratissima. Un secondo posto che non premia fino in fondo il livello raggiunto da questo equipaggio — costruito pazientemente dai tecnici fin dalle prime fasi di avviamento al canottaggio — al termine di una stagione solidissima. Argento anche per il 4- U23 di Mattia Carboncini, Matteo L’Ala, Tommaso Laganà e Stefano Della Rossa, piazzamento di grande valore considerata la giovane età media dell’equipaggio, e per la giovanissima Chiara Busdraghi, seconda nel singolo Esordienti femminile — un risultato straordinario per un’atleta che ha preso in mano i remi per la prima volta solo in questa stagione. Chiude il medagliere Zeno Rizzo, autore di un eccezionale terzo posto nel singolo U17 in una gara con 75 atleti al via: un podio conquistato con le unghie in uno dei campi più affollati della manifestazione.

Tra gli altri piazzamenti, quarto posto per il 2- U23 di Cesare Borlenghi e Leonardo Sostegni, quinto per l’8+ U23 di Mattia Carboncini, Edoardo De Vito, Stefano Della Rossa, Matteo L’Ala, Tommaso Laganà, Tommaso Prosperi, Samuele Sartiani e Pietro Villa con Francesco Urso al timone, settimo per il 2- U17 di Giulia Faggioli e Giorgia Piroddi, ottavo per il 2X U23 pesi leggeri di Emma Luchetti e Rebecca Lensi. Eliminati ai quarti i singoli U17 di Marta Lensi e Luca Cassettari. Due giornate che, al di là dei podi, testimoniano la qualità del lavoro svolto a tutti i livelli della società.

Fonte: Canottieri Limite - Ufficio Stampa

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