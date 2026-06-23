Castelfranco di Sotto, convocato il Consiglio comunale

È stato convocato il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto in seduta straordinaria e in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 9, presso la Sala Consiliare.

Di seguito l'ordine del giorno:

- Comunicazioni del Sindaco

- Interpellanze ed interrogazioni

- Approvazione del verbale della seduta del 19.05.2026

- Adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – art. 10 quinquies D.L. n. 38/2026

- Convenzione Rep. n. 371 PR 2018 del Comune di Castelfranco di Sotto per l’esercizio associato delle funzioni di pianificazione territoriale tra i Comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno. Approvazione della modifica degli articoli 6 e 8 al fine di consentire a ciascun ente aderente di procedere all’affidamento separato e all’esecuzione degli incarichi per i singoli piani operativi.