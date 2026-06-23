Col Gioco del Ponte, cambia sede il mercato di piazza Toniolo

In occasione del Gioco del Ponte, si comunica che il tradizionale mercato di Piazza Toniolo di sabato mattina sarà oggetto di un trasferimento eccezionale presso l’area di San Martino. Confcommercio desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori del mercato per la grande disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati. Fin dal primo momento in cui è giunta la richiesta da parte dell'Assessorato alla Cultura e alle Manifestazioni Storiche, gli operatori con grande spirito di collaborazione hanno reso possibile questo spostamento comprendendo l'importanza strategica dell'evento per l'intera città di Pisa.

“Siamo orgogliosi della compattezza mostrata dalla nostra categoria” – sottolinea il responsabile sindacale di Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio– “La loro volontà di mettersi a disposizione è la dimostrazione di come il tessuto commerciale sia parte integrante e viva delle tradizioni pisane, capace di adattarsi per il bene comune pur affrontando sacrifici logistici.”

Per il rappresentante Fiva Confcommercio degli operatori del mercato di piazza Toniolo Giuseppe Zerilli "affinché questo trasferimento possa svolgersi nel migliore dei modi, garantendo la continuità dell'attività lavorativa degli operatori e il successo del mercato di sabato 27, é indispensabile garantire agli operatori coinvolti un accesso agevole e puntuale alla Zona a Traffico Limitato, predisporre, nelle aree interessate, i necessari divieti di sosta per permettere lo svolgimento ordinato del mercato, la messa in campo di una capillare ed efficace campagna informativa, affinché tutti i cittadini siano correttamente informati sul temporaneo spostamento del mercato e sulle modifiche alla viabilità, riducendo al minimo i disagi".

Fonte: Ufficio Stampa

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