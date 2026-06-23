Consiglio regionale Toscana, Serena Bulleri subentra a Marco Guidi

La sostituzione avviene per effetto di una sentenza del Tar della Toscana dopo il riconteggio dei voti
Per effetto di una sentenza del Tar della Toscana, che aveva ordinato il riconteggio dei voti, nel gruppo di Fratelli d’Italia Serena Bulleri, prima dei non eletti del suo gruppo nel collegio di Pisa, è risultata eletta a danno del suo collega di partito Marco Guidi che era stato eletto nel collegio di Massa Carrara. La presa d’atto della sentenza del Tar è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.
Avvocato specializzata in diritto amministrativo, Serena Bulleri nel 2023 è stata eletta coordinatrice di Fratelli d’Italia in provincia di Pisa. Incarico ricoperto sino alla sua candidatura alle regionali.
Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa
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