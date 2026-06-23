Destinazione Estate a Pontedera, la città "da mille eventi l'anno"

Con l'inizio dell'estate è stato rinnovato il format grafico che racconta, da un anno, tutto quello che accade a Pontedera settimana per settimana. "Destinazione Estate. Eventi e molto altro", (che segue gli analoghi contenitori denominati nelle stagioni scorse Rotte di Primavera, Percorsi d'Inverno e Itinerari d'Autunno) viene pubblicato, ogni lunedì, sui canali social del Comune, raccogliendo gli appuntamenti giornalieri culturali, di spettacolo, di ritrovo sociale. In sostanza tutto quello che il territorio offre, favorendo il senso di comunità e la partecipazione. Dai social il rimando è sempre alla pagina, sull'home page del sito del Comune, dove è possibile consultare il calendario degli eventi quotidiano sempre aggiornato e dove si trovano tutti i dettagli di ogni singolo appuntamento.

Sono i numeri a raccontare meglio di ogni cosa la dinamicità del territorio pontederese. Da tempo la pagina "Vivere Pontedera" sul sito si abbina con la comunicazione social. Nel 2025 ha raccolto quasi mille iniziative, nei primi sei mesi di quest'anno circa 500. Le parole chiave più frequenti sono "Concerti" con la straordinaria offerta musicale del territorio e "Libri", marchio di fabbrica di "Pontedera città che legge". Ma la tabella di marcia quotidiana racconta di spettacoli teatrali, incontri con personaggi noti, festival, iniziative per i bambini, raduni motoristici e tanto altro.

"Sostanzialmente possiamo dire che, a Pontedera ci sono circa mille eventi all'anno, una media di tre al giorno - spiega l'assessore comunale alla cultura Francesco Mori - sono numeri veramente rilevanti per una città di appena 30mila abitanti, ma che fa della cultura, della socialità, del coinvolgimento dei giovani, della partecipazione, uno dei suoi caratteri distintivi".

"Solo nelle scorse ore abbiamo presentato i programmi di tre manifestazioni che ci accompagneranno in estate e cioè Fermata Pontedera, le corse in Arno del battello fluviale, il Cinema sotto le Stelle - aggiunge Mori - Stiamo per rendere noti i programmi del Festival Sete Sois Sete Luas, del Pontedera Music Festival Summer Edition e delle iniziative serali abbinate all'apertura degli esercizi commerciali. E Pontedera accoglierà, in estate, varie tappe di festival diffusi: Utopia del Buongusto, Collinarea, Filo di Identità, Musicastrada e altro, dando vita ad una agenda ricchissima di appuntamenti nei mesi estivi, un periodo nel quale le persone escono di casa molto di più e possono sempre trovare qualcosa da fare."

"Ma non c'è solo l'estate ovviamente - conclude Mori - grazie al costante lavoro di tantissime associazioni e realtà impegnate in ambito socio culturale, della biblioteca, del teatro Era, di importanti aziende del territorio come Ecofor, della Fondazione Piaggio e di tanti altri soggetti, ogni periodo dell'anno e praticamente ogni giorno la città offre qualcosa da fare. Non è solo un discorso quantitativo, importante, ma che sarebbe riduttivo. È anche e soprattutto un ragionamento di qualità. Penso all'ultima edizione di Ponte di Parole, che, in primavera, nobilitata dalla presenza del cardinale Zuppi, ha mobilitato 5000 persone su 80 eventi complessivi e al calendario delle iniziative legate al Natale, in particolare quelle svolte a Civico 35 e organizzate per i bambini. La strada tracciata è proprio questa e coniuga eccellenza e volume, con un panorama a 360 gradi di integrazione sul territorio e sempre maggiore visibilità".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

Notizie correlate