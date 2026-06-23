Due nuovi fontanelli nel centro di Pisa

Due nuovi punti di accesso all’acqua potabile nel cuore di uno dei luoghi più visitati d’Italia. Sono stati inaugurati oggi a Pisa i fontanelli di acqua ad alta qualità realizzati nelle immediate vicinanze di Piazza del Duomo, in via Cardinale Pietro Maffi e in via Duomo, nei pressi di Porta Nuova. Un intervento nato dalla collaborazione tra Opera della Primaziale Pisana, Comune di Pisa e dal gestore idrico Acque, con l’obiettivo di alle migliaia di visitatori che ogni giorno raggiungono il complesso monumentale di Piazza dei Miracoli. Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente dell’Opera della Primaziale Pisana Andrea Maestrelli. il presidente di Acque Simone Millozzi e l’amministratore delegato di Acque, Andrea Guastamacchia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della risorsa idrica e di promozione della sostenibilità ambientale portato avanti dai tre enti coinvolti: in un’area caratterizzata da un’elevata presenza turistica, i nuovi fontanelli consentiranno di rifornirsi gratuitamente di acqua potabile ad alta qualità, contribuendo a ridurre il consumo di bottiglie in plastica e a diffondere comportamenti sempre più attenti all’ambiente. Gli impianti sono stati finanziati dall’Opera Primaziale Pisana nell’ambito delle attività sulla qualità dei servizi offerti nell’area monumentale; Acque ne ha curato la progettazione e la realizzazione, e ne garantirà anche la gestione e la manutenzione nel tempo, mentre il Comune ha sostenuto e accompagnato il progetto, favorendone l’inserimento in un contesto di particolare valore storico, culturale e turistico.

Ciascun fontanello è dotato di tre erogatori e distribuisce acqua proveniente dall’acquedotto cittadino. Prima dell’erogazione, l’acqua viene sottoposta a un trattamento di filtrazione e declorazione che ne migliora le caratteristiche organolettiche, mantenendola al tempo stesso sicura e costantemente controllata. Gli impianti saranno attivi tutti i giorni, dalle 6 alle 24. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’informazione degli utenti: la cartellonistica installata sui fontanelli riporta tutte le indicazioni sulle caratteristiche dell’acqua erogata e sui corretti metodi di conservazione, con contenuti disponibili anche in lingua inglese. Attraverso un QR code, è inoltre possibile consultare sul sito di Acque i dati aggiornati relativi alle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua distribuita dai fontanelli e dall’acquedotto cittadino.

Con questa iniziativa, Pisa arricchisce la propria rete di servizi pubblici sostenibili in una delle aree più rappresentative della città, offrendo un’opportunità concreta per valorizzare l’acqua di rete e promuovere una gestione sempre più responsabile delle risorse ambientali.

Fonte: Ufficio Stampa