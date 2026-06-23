Ecco il nuovo consiglio direttivo della Pubblica Assistenza di Santa Croce

La Pubblica Assistenza di Santa Croce Sull'Arno ha un nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026/2030.

È stato infatti ratificato, nel corso della prima riunione del 22 Giugno u.s., nella sede di L.go Bonetti, il risultato delle elezioni che si sono svolte nei giorni del 4 e 5 Maggio scorsi presso le tre sedi dell'associazione: Santa Croce, Staffoli e Ponte a Egola.

Nella consultazione elettorale sono risultati eletti i consiglieri:

Marco Remorini, consigliere e presidente uscente;

Maurizio Signorini, consigliere e vicepresidente uscente;

Daniele Bocciardi, neo consigliere;

Giulia Deidda, neo consigliera;

Mirko Mignone, consigliere uscente;

Carla Zucchi, consigliera uscente;

Simone Fontana, neo consigliere;

Simone Coltelli, neo consigliere;

Gian Paolo Dami, consigliere uscente.

Si configura dunque un Direttivo con diverse riconferme e alcuni nuovi ingressi che sapranno compenetrarsi e operare in modo coerente con i principi che guidano il lavoro della Pubblica Assistenza da sempre e con le nuove esigenze della società in cui viviamo.

Nel corso dello stesso direttivo sono state attribuite le cariche di presidente a Marco Remorini, di vicepresidente a Maurizio Signorini, di segretaria a Giulia Deidda, di tesoriere a Daniele Bocciardi, cariche che si affiancano a quella di presidente ad honorem di Luciano Battaglioli.

L'associazione ringrazia la Commissione Elettorale per il lavoro svolto e ricorda che nel prossimo Consiglio Direttivo, che avrà luogo il 6 luglio p.v. saranno ricostituite le Commissioni operative.

Ad esse saranno invitati a partecipare, oltre ai volontari e dipendenti interessati alle diverse tematiche, tutti i consiglieri eletti e non eletti per portare avanti il buon lavoro svolto finora e contribuire con nuove idee e costante impegno alle tante iniziative e attività che la Pubblica Assistenza porta avanti in ambito sanitario, sociale e culturale nell'interesse della nostra comunità.

Fonte: Ufficio Stampa