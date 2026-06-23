Libertà di stampa e querele temerarie: I martedì di-Battiti debuttano con Valerio Vartolo

Sta per partire la nuova rassegna I martedì di-Battiti, 5 incontri serali al Torrione di Santa Brigida a Empoli per parlare di temi che riguardano la cultura della legalità a tutto tondo. Direttore del festival è il giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo (Premio Borsellino e Premio Ambrosoli), che ha curato il ricco calendario di incontri.

LA LIBERTÀ DI STAMPA - La nuova programmazione di incontri estivi a cura dell'amministrazione comunale comincerà il 30 giugno, dalle 21, al Giardino del Torrione di Santa Brigida (ingresso da via delle Antiche Mura, 7) con Valerio Vartolo che sarà a Empoli con il libro Sotto tiro. La libertà di stampa sul banco degli imputati (Zolfo, 2025): la tutela del diritto di cronaca come pilastro della partecipazione civile. Sul palco assieme a Vartolo e Di Girolamo sarà presente anche Davide De Crescenzo, direttore responsabile di intoscana.it e di tutta l’Area Contenuti di Fondazione Sistema Toscana.

Vartolo è tra i massimi esperti in Italia in materia di libertà di stampa e querele diffamatorie (le cosiddette querele temerarie). Con lui verrà affrontato un aspetto: la tutela del diritto di cronaca come pilastro della partecipazione civile e le minacce legali che spesso tentano di silenziare l'informazione libera.

Gli incontri sono liberi e a ingresso gratuito.

I prossimi appuntamenti

I martedì di-Battiti proseguono il 7 luglio con Marisa Marraffino, che presenterà il suo libro 'Senza consenso. Vite solitudini e tribunali nell’era digitale' su cyberbullismo, violenza in rete e gestione del consenso (Zolfo, 2025). Il 14 luglio il famoso giornalista d'inchiesta Nello Trocchia, da poco sotto scorta per le minacce ricevute dalla malavita, presenterà il suo reportage Invincibili. La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo (Rizzoli, 2025): una testimonianza diretta sulla complessità delle nuove reti criminali.

Ultimi appuntamenti: il 21 luglio con Antonella Di Bartolo e Domani c'è scuola (Mondadori, 2024), il suo libro dove tratteggia come è riuscita a combattere l'abbandono scolastico in uno degli istituti più ai margini all'interno di Palermo. Gran finale giovedì 30 luglio con Pietro Grasso, già presidente del Senato, che presenterà 'U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra (Feltrinelli, 2026). Un appuntamento straordinario, di valore storico per riflettere sulla memoria e sulla forza delle istituzioni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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