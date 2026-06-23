Empoli, nasce il gruppo di lavoro per il gemellaggio con Betlemme e l'amicizia con Hebron

Firmato il 22 giugno 2026 e pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente il decreto del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi entra in vigore per l’individuazione e costituzione di un gruppo di lavoro che avvierà e seguirà il percorso per sancire un ‘patto di gemellaggio’ con la città di Betlemme e di ‘Amicizia’ ‘con la città di Hebron, entrambe in Palestina.

Tale decreto è in attuazione degli indirizzi contenuti nel Programma di Mandato e nel solco della tradizione che Empoli ha nella sua storia come città aperta e solidale: le radici più profonde della nostra comunità collegate nel segno della pace tra i popoli e della solidarietà.

Empoli si conferma città costruttrice e operatrice di pace, grazie a una tradizione di apertura, dialogo e collaborazione internazionale, sviluppata nel corso degli anni attraverso relazioni istituzionali, scambi culturali, patti di amicizia e gemellaggi con Enti locali italiani ed esteri. Ricordiamo il viaggio nelle terre dei campi profughi Saharawi del sindaco Alessio Mantellassi a ottobre 2024, a testimonianza di una rinnovata sensibilità verso le questioni delle popolazioni oppresse ed esiliate.

Ed è proprio il sindaco Mantellassi a specificare gli sviluppi dei lavori, specialmente su Betlemme: "Un obiettivo di mandato era il gemellaggio con Betlemme come simbolo di pace - ha dichiarato il sindaco Alessio Mantellassi -. La nostra città guarda agli scenari di guerra e di sofferenza con lucidità e con preoccupazione. Guardiamo alla terra di Palestina con occhi pace, non con lo sguardo di chi fa il tifo ma di chi ambisce a costruire rapporti in rete di amicizia, a supporto della pace e della condivisione. Costruire dei progetti di scambio sarà utile e importante. Non vogliamo farlo da soli: ci avvaliamo di un gruppo di lavoro formato da persone che hanno espresso nel tempo sensibilità varie e plurali".

Il percorso che si andrà a delineare sarà di ampia partecipazione, dovrà coinvolgere oltre agli organi istituzionali dell'Ente, le associazioni, gli istituti scolastici, le realtà culturali, sportive, sociali, economiche e del volontariato presenti sul territorio comunale.

I COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO – Ecco i loro nomi: Andrea Bruscino, Adele Carli Ballola, Beatrice Cioni, Simona Cioni, don Guido Engels, Stefano Fusi, Mauro Guerrini, Marco Mainardi, Paola Sani e Alice Pistolesi. Si tratta di persone appartenenti alla società civile locale, che hanno competenze specifiche, esperienze e relazioni nonché una consolidata conoscenza del tessuto associativo, culturale e sociale del territorio, in grado di fornire un qualificato contributo alla costruzione e allo sviluppo dei rapporti di amicizia con le città di Betlemme e Hebron, promuovendo occasioni di confronto, collaborazione e scambio tra le rispettive comunità.

Alle varie attività realizzate dal ‘gruppo’ parteciperanno anche il sindaco, l'assessore con deleghe alla cultura, turismo, gemellaggi, politiche giovanili e cultura della pace e lo Staff del sindaco.

CHE COSA FARÀ IL GRUPPO - Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio, favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del Gemellaggio e una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di promozione, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e formazioni sociali che operano nel Comune, elaborare proposte finalizzate alla formalizzazione del Patto di Gemellaggio e del Patto di Amicizia predisporre periodici aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività; che il gruppo di lavoro resti in carica fino alla definizione e all'eventuale sottoscrizione del Patto di Gemellaggio con la città di Betlemme e del Patto di Amicizia con la città di Hebron; che la sua composizione potrà essere modificata o integrata e che il coinvolgimento di queste persone a titolo gratuito.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa