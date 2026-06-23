Firenze, omaggio a Pistoletto davanti alla riproduzione della cella di Mandela 

Giovedì 25 giugno alle ore 12.30, nel giorno del suo 93esimo compleanno, Michelangelo Pistoletto sarà omaggiato con le Mani della Pace davanti alla riproduzione della cella di Nelson Mandela all’ingresso del Nelson Mandela Forum di Firenze (piazza Enrico Berlinguer).

Il momento simbolico avverrà nell’ambito dell’incontro "Michelangelo Pistoletto: vedere l'invisibile”, all’interno della rassegna Animae Loci – Generare futuro, promossa dall'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il contributo della Regione Toscana e di Toscana Promozione Turistica, in collaborazione con Nelson Mandela Forum e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

In un luogo presidio di memoria come la riproduzione della cella di Robben Island, dove fu detenuto il leader sudafricano, l’incontro celebra il dialogo ideale tra la visione di Pistoletto di un’arte capace di generare comunità e l'eredità morale di Mandela, simbolo di resistenza e dignità umana. Previsti saluti istituzionali.

Fonte: Ufficio Stampa