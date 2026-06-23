"Furto e tentata aggressione al cimitero": la denuncia da Ponte a Elsa

Cronaca San Miniato
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Un pomeriggio di terrore al cimitero di Ponte a Elsa, in via Tosco Romagnola Est, nel comune di San Miniato. A raccontarlo sono due donne: "C'è stata una tentata aggressione, hanno portato via la borsa".

Tutto è avvenuto verso le 17.30 del 22 giugno. Le due donne sono nel cimitero per portare il loro saluto a un congiunto, quando si avvicinano dei malviventi.

"Questi ladri erano a volto coperto e armati di spranga. Hanno scassinato l'auto con una tentata aggressione, hanno portato via la borsa" alla signora più anziana come riferisce una delle due vittime. All'interno della borsa erano presenti "un vecchio cellulare, le chiavi di casa, pochi spiccioli" e anche qualcosa che va al di là del valore economico, delle foto di un parente scomparso troppo presto.

Sono state chiamate le forze dell'ordine, giunte sul luogo mentre la coppia di donne era ancora sotto shock per l'accaduto. È stata sporta denuncia. Si indaga per capire chi ha compiuto il furto, si sa solamente che i malviventi sono scappati su un'auto scura con una targa oscurata.

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