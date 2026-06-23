Gel-Aut arriva a Expo Aid 2026: il progetto della Cooperativa La Pietra d'Angolo protagonista a Rimini

La Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo sarà presente venerdì 26 giugno a Expo Aid, la manifestazione nazionale dedicata all’inclusione, alla valorizzazione delle persone con disabilità e alla promozione di una società più accessibile e partecipata, in programma a Rimini.

Tra gli spazi espositivi dell’evento sarà presente anche Gel-Aut, il progetto di inclusione lavorativa che vede protagoniste persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità medio-lieve attraverso la gestione di una gelateria itinerante. Per l’occasione, l’Ape Gel-Aut raggiungerà la città romagnola accompagnata da alcuni dei partecipanti al progetto e dagli operatori della Cooperativa, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino un’esperienza che, in poco più di un anno, è diventata un punto di riferimento per il nostro territorio (Empolese Valdarno Valdelsa e zone limitrofe).

Nato nel 2025, Gel-Aut è un percorso di formazione e inserimento lavorativo che utilizza il lavoro nella somministrazione alimentare come strumento di crescita personale, acquisizione di competenze e partecipazione attiva alla vita della comunità. Attraverso l’attività della gelateria itinerante, le persone coinvolte sperimentano concretamente il rapporto con il pubblico, il lavoro di squadra, la gestione delle attività quotidiane e le responsabilità legate a un servizio rivolto ai cittadini.

Durante Expo Aid sarà possibile acquistare il gelato e, allo stesso tempo, conoscere la storia del progetto, le sue finalità e i risultati raggiunti. Un’occasione per raccontare come l’inclusione possa tradursi in esperienze concrete, capaci di creare valore per le persone coinvolte e per l’intera comunità.

L’esperienza di Gel-Aut è resa possibile grazie al sostegno della rete territoriale che accompagna il progetto fin dalla sua nascita, con il contributo della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e la collaborazione di Sammontana, che ha scelto di sostenere l’iniziativa mettendo a disposizione il gelato come gesto concreto di responsabilità sociale.

"Essere presenti a Expo Aid rappresenta per noi un motivo di orgoglio e una grande opportunità di confronto -, dichiara Michela De Vita, presidente della Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo -. Gel-Aut è il risultato di un lavoro educativo costruito nel tempo, fondato sulla fiducia nelle capacità delle persone e sulla convinzione che l’inclusione passi anche attraverso esperienze concrete di lavoro e partecipazione. Portare il progetto a Rimini significa condividere una storia che parla di autonomia, comunità e possibilità. Sarà soprattutto l’occasione per dare voce alle persone che ogni giorno rendono Gel-Aut una realtà viva: i partecipanti, gli operatori, le famiglie, i volontari e tutti coloro che continuano a credere nel valore di questo percorso".

La presenza a Expo Aid si inserisce nel percorso di crescita del progetto, che dopo oltre trenta partecipazioni a eventi e manifestazioni sul territorio guarda oggi a nuove prospettive di sviluppo, tra cui la realizzazione di un laboratorio di produzione e di una gelateria permanente, con l’obiettivo di creare opportunità occupazionali sempre più stabili e durature.

Fonte: La Pietra d'Angolo

Notizie correlate