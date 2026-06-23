Guasto alla rete idrica a San Miniato: disagi a Ponte a Egola e San Romano Basso

Acque comunica che a causa di una rottura provocata da una ditta terza sulla rete idrica nel comune di San Miniato, oggi martedì 23 giugno sono in corso mancanze d’acqua a Ponte a Egola e a San Romano Basso.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio, previsto per le ore 17, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa