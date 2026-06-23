Il vino entra tra le opere d'arte: ecco 'Aperitivo al Museo'

Tutto pronto per la seconda edizione di Aperitivo al Museo, l’evento promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana, in collaborazione con la cooperativa Itinera, la cooperativa Le Macchine Celibi, il Comune di Cecina e l’Area Museale Toscana, che torna nel 2026 forte del successo riscosso lo scorso anno. L’iniziativa, che unisce il fascino dell’arte e della storia all’eccellenza della produzione enologica toscana, conferma la crescita del progetto e il crescente interesse di pubblico, operatori e territori. L’appuntamento, rivolto ad appassionati, turisti e realtà del settore, è in programma per sabato 27 giugno, a partire dalle ore 18 (inizio delle visite guidate) e fino alle 21 con la degustazione, in otto musei distribuiti nelle province toscane.

“La prima edizione ha dimostrato quanto sia forte il legame tra vino e cultura nella nostra regione, e il riscontro ottenuto ci ha spinto a rilanciare con ancora più convinzione questo progetto”, spiega Anastasia Mancini, Presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana. “Questa seconda edizione rappresenta un’evoluzione naturale del percorso avviato, con una partecipazione in crescita rispetto allo scorso anno e con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente, capace di intrecciare degustazione, storia e scoperta del territorio”. “Ogni museo rappresenta un pezzo di storia della nostra regione – aggiunge il Presidente di Itinera, Daniela Vianelli – e anche quest’anno saranno proposti focus dedicati alle opere e ai percorsi espositivi legati al vino, così da creare un filo conduttore sempre più forte tra visita culturale e degustazione”.

I Musei aderenti alla seconda edizione

Ogni museo prevede una visita guidata agli spazi museali, seguita da una degustazione con tre vini delle cantine che saranno presenti con il produttore in abbinamento a prodotti tipici al costo di 15 euro (comprensivi del biglietto e della visita al museo). Le cantine partecipanti avranno anche la possibilità di far conoscere e vendere le proprie bottiglie ai visitatori. I musei che apriranno le porte e ospiteranno le cantine saranno a Livorno il Museo della Città con visita alla collezione civica d’arte contemporanea con opere di Guttuso, Fontana, Burri e tanti altri protagonisti, avrà in abbinamento le etichette della Tenuta Bossi (Marchesi Gondi). Il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme offrirà una visita, della durata di circa un’ora, concentrata principalmente nelle sezioni legate alla produzione del vino e al simposio e un abbinamento con i vini di Buccia Nera. Il MUBIA di Monterotondo Marittimo, Geomuseo delle Biancane, ospiterà la cantina GagiaBlu, con visita alle collezioni museali alla scoperta della geotermia e del viaggio dalla scoperta dell’acido borico alla produzione di energia elettrica. L’Area Archeologica del Sodo, a Cortona, invece offrirà un approfondimento sulle sezioni archeologiche al tempo degli etruschi in abbinamento a Podere La Vigna. Tra le novità di questa edizione saranno l Museo Archeologico di Artimino, con la Tenuta Artimino che lo ospita, accompagnerà i visitatori alla scoperta di preziosi reperti etruschi provenienti dal territorio, tra corredi funerari, oggetti in bucchero e testimonianze che raccontano la vita quotidiana e i rituali del mondo antico. Il Museo Etrusco Guarnacci di Volterra abbinerà i vini della Tenuta Monterosola e di Podere Marcampo a un percorso tra alcuni dei più straordinari capolavori della civiltà etrusca, dall’iconica Ombra della Sera alla ricchissima collezione di urne cinerarie che raccontano storia, miti e rituali dell’antica Velathri. Il Museo Archeologico di Cecina, con reperti che dalla preistoria all’età romana raccontano insediamenti, necropoli e commerci di un territorio ricco di memoria, ospiterà i vini di Podere La Regola. Il Museo Le Macchine del Vino di Chianciano Terme, presso l’azienda Carpineto, con un percorso alla storia degli strumenti di produzione del vino. I programmi delle visite e degustazioni di Aperitivo al Museo sono pubblicati sul portale ufficiale www.mtvtoscana.com

Fonte: Ufficio Stampa

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