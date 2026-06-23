In auto con 500 grammi di hashish, a casa avevano oltre 9 kg di droga: arrestati a Livorno

Due giovani sono stati arrestati in flagranza dalla guardia di finanza di Livorno per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione è avvenuta durante un servizio di pattugliamento quando le fiamme gialle hanno individuato un'auto con a bordo i due, di nazionalità italiana, poco più che ventenni, che avrebbero mostrato un atteggiamento sospetto tale da indurre i militari ad eseguire un controllo più approfondito: nella macchina sono stati rinvenuti oltre 500 grammi di hashish, nascosti nel vano portaoggetti.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire altri 9 kg di hashish, 200 grammi di metanfetamina, 150 grammi di marijuana, 300 tra bustine di caramelle e bottigliette di sciroppi di cannabis contenenti Thc, aromatizzati ai frutti, molto simili a prodotti normalmente commercializzati in negozi di alimentari. E ancora trovato denaro contante, ritenuto provento dell'attività illecita, materiale per il confezionamento, cellulari, una munizione calibro 7,65, il tutto posto sotto sequestro compresa l'auto utilizzata per il trasporto. I due giovani, di cui uno già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, sono stati arrestati e su disposizione dell'autorità giudiziaria trasferiti in carcere.

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