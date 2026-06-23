Incendio Vicopisano, il Comune convoca il consiglio comunale aperto

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In programma l'8 giugno 2026, all'ordine del giorno il rogo che ha coinvolto l'azienda Delca Energy sul territorio, con aggiornamenti sulle operazioni di messa in sicurezza, gli esiti dei controlli ambientali e sanitari e le misure adottate a tutela della popolazione

Si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Vicopisano il Consiglio comunale aperto dedicato all'incendio che l'8 giugno scorso ha interessato lo stabilimento Delca Energy. L'incontro, aperto alla cittadinanza, sarà l'occasione per fare il punto sulla gestione dell'emergenza, sulle attività di messa in sicurezza dell'area e sugli accertamenti ancora in corso.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno figurano una relazione sulle lavorazioni svolte all'interno del sito e sui materiali trattati e stoccati nell'impianto coinvolto dal rogo, oltre all'illustrazione dei risultati finora disponibili dei controlli ambientali e sanitari effettuati dagli enti competenti. Saranno inoltre presentate le misure precauzionali adottate per la tutela della salute pubblica.

I cittadini potranno assistere ai lavori e intervenire nel dibattito. La seduta sarà trasmessa anche in diretta streaming audio e video sul canale YouTube del Comune di Vicopisano.

Il Consiglio è aperto e si potrà anche intervenire, ricordiamo, inoltre, che sarà trasmesso in streaming audio e video sul Canale YouTube del Comune di Vicopisano, a questo link: urly.it/31g0tv

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