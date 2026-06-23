Keu, Baldi (Insieme per Santa Croce) sull'impugnazione della Regione: "Siamo increduli"

Politica e Opinioni Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Il capogruppo di maggioranza critica la decisione della Regione Toscana e punta il dito contro l'opposizione

Flavio Baldi, il capogruppo di maggioranza del comune di Santa Croce interviene a nome di tutti consiglieri di centrodestra sulla questione dell'impugnazione, da parte della regione, della sentenza che aveva sollevato da responsabilità nella vicenda Keu, Aquarno e il Depuratore di Santa Croce sull'Arno.

"Restiamo francamente increduli – dice Baldi - di fronte all'impugnazione della regione Toscana della sentenza che rendeva Aquarno e il depuratore di Santa Croce sull'Arno estraneo ai fatti della vicenda Keu. Ci sembrava il giusto epilogo per due soggetti che avevano operato nella massima trasparenza e che hanno avuto la sfortuna di affidare i propri rifiuti a un operatore, che per quanto emerso fino a ora dagli atti della magistratura si è mosso, quantomeno in modo disinvolto nel processo di smaltimento.
Cinque anni – continua il capogruppo di maggioranza a nome di tutti consiglieri di centrodestra - di indagini e due pronunciamenti del Tar evidentemente non sono bastati a fare chiarezza sulla posizione di Aquarno e del Depuratore e la cosa ancora più inquietante è che il gruppo consiliare di minoranza Insieme per Santa Croce, leggi Pd locale, non prenda una posizione. Alla fine nel loro silenzio si potrebbe leggere che avallino l'operato, per quanto legittimo ma dannoso per Santa Croce, della regione Toscana.
Noi vorremmo che il Pd prendesse una posizione chiara o con Santa Croce e con il suo tessuto produttivo o con la Regione, ma questo ovviamente crea un imbarazzo forte, visto che a governare la regione sono proprio gli esponenti del loro partito".

"In merito poi all'operato dell'amministrazione Giannoni – spiega Baldi - e al processo di 'riabilitazione' di Santa Croce, dopo i 5 anni della vicenda Keu, pensiamo che il lavoro intrapreso da sindaco e giunta sia sotto gli occhi di tutti: rilancio dell'attenzione all'ambiente, opportunità di sostegno economico agli imprenditori anche attraverso soggetti importanti come Invitalia, apertura di trattative e tavoli con ministri ed europarlamentari per il comparto conciario e un piano di rilancio complessivo di Santa Croce sull'Arno con l'accesso alle strutture europee deputate a questo scopo, che non solo ci ascoltano, ma di dicono anche che i progetti sono validi. Cosa si potesse fare di più non riusciamo a immaginarlo".

Abbiamo invece – conclude il capogruppo di maggioranza - ben presente che i 5 anni dell'inchiesta Keu, che poi con le indagini preliminari sarebbero anche di più, sono avvenuti quando Santa Croce era governata dal centrosinistra, che oggi ci dice la magistratura essere al livello locale estraneo ai fatti, ma un dato politico rimane. Dopo che è scoppiato il caso il centrosinistra e non le singole persone, ma tutto il gruppo, cosa hanno fatto per invertire la tendenza sul danno di immagine alla nostra comunità? Francamente ci sembra niente e la ripartenza è cominciata con l'avvento del centrodestra al comando del comune”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Politica e Opinioni
23 Giugno 2026

Keu, il Pd Santa Croce replica al sindaco Giannoni: "Rimettere al centro lavoro e sviluppo"

"Il Sindaco Giannoni pensi ad amministrare un territorio che oggi, sotto gli occhi di tutti, si trova ad affrontare una delle sue fasi più delicate, invece di consumare il proprio [...]

Santa Croce sull'Arno
Politica e Opinioni
23 Giugno 2026

Keu, Sinistra Italiana: "Bene l'impugnazione della Regione. Ora serve bonifica dei territori"

Sinistra Italiana Federazione di Firenze esprime sostegno alla decisione della Regione Toscana di impugnare la sentenza del TAR sul caso KEU, che ha escluso la responsabilità del Consorzio Aquarno e [...]

Santa Croce sull'Arno
Politica e Opinioni
23 Giugno 2026

Keu, Deidda sulle parole di Giannoni: "Scelta ancora una volta la polemica politica"

"Leggo il post del Sindaco sul ricorso della Regione Toscana al Consiglio di Stato. Francamente, continuo a pensare che una vicenda come quella del Keu meriti un approccio diverso da [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina