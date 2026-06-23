Keu, il Pd Santa Croce replica al sindaco Giannoni: "Rimettere al centro lavoro e sviluppo"

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"Le strumentalizzazioni politiche non servono a nessuno. Al nostro territorio serve urgentemente un piano straordinario di sostegno e rilancio"

"Il Sindaco Giannoni pensi ad amministrare un territorio che oggi, sotto gli occhi di tutti, si trova ad affrontare una delle sue fasi più delicate, invece di consumare il proprio tempo a commentare le dinamiche interne al Partito Democratico". Così in una nota il Partito Democratico di Santa Croce sull'Arno e Staffoli in replica al commento del sindaco Roberto Giannoni, sulla questione dell'impugnazione della Regione Toscana della sentenza del TAR del 22 maggio, che aveva escluso nell'ambito della vicenda Keu la responsabilità del Consorzio Aquarno e del Consorzio Depuratore Santa Croce sull'Arno dell'inquinamento della strada della Srt 429. Una risposta alla quale si aggiunge, sempre oggi, quella dell'ex sindaca Giulia Deidda.

"È necessario ed urgente rimettere al centro del dibattito politico i temi del lavoro e dello sviluppo economico" proseguono dal Pd. "Come Partito Democratico locale abbiamo avuto sempre a cuore le sorti del nostro distretto industriale, avanzando proposte di rilancio concrete anche nelle fasi più critiche. Al contrario in due anni di mandato, l’Amministrazione Giannoni non ha mai espresso uno straccio di visione strategica per il rilancio del nostro comparto industriale.

Il Sindaco si vanta dei suoi viaggi a Roma, ma dimentica di dire ai cittadini che da quei tavoli non ha portato a casa nessun risultato concreto per un Distretto industriale che oggi soffre di una grave crisi strutturale. Le polemiche da bar e le strumentalizzazioni politiche non servono a nessuno, tantomeno ai lavoratori e alle imprese in difficoltà. Al nostro territorio serve urgentemente un piano straordinario di sostegno e rilancio. È tempo - concludono - che il Sindaco si assuma le proprie responsabilità e inizi finalmente a governare".

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