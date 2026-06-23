La municipale salva delle anatre nel parcheggio del supermercato

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Insolito salvataggio nel parcheggio del centro commerciale di Bagnolo. Un’anatra e sei piccoli sono stati recuperati nella serata di ieri e messi in salvo grazie al tempestivo intervento della polizia locale di Montemurlo. La famigliola di anatre si trovava nel parcheggio del centro commerciale in zona Bagnolo, quando un cittadino le ha notate e, per paura che i piccoli finissero in strada travolti dalle auto, ha allerto la polizia locale. La pattuglia è giunta sul posto dopo pochi minuti ed ha trovato le anatre selvatiche che vagavano le parcheggio. Gli agenti, aiutati dal proprietario di un vicino punto vendita, dai suoi figlie e da altri cittadini presenti sul posto sono riusciti a recuperare gli animali e a metterli in salvo in un luogo sicuro, lontano dalle auto. Una storia a lieto fine resa possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini, alla loro collaborazione e alla rapidità dell’intervento degli agenti.«Tra i compiti della nostra polizia locale c’è anche la tutela della fauna in ambito urbano- dice l’assessore alla polizia locale, Giuseppe Forastiero- Grazie al pronto intervento degli agenti e alla collaborazione dei cittadini, siamo riusciti a tutelare la sicurezza degli animali ma anche degli utenti della strada».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

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