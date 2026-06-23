Lucca, sequestrati oltre 800 grammi di droga in un negozio: denunciato il gestore

Cronaca Lucca
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I carabinieri hanno trovato 750 grammi di marijuana e 70 di hashish all'interno di un esercizio commerciale specializzato nella vendita di oggetti in vetro e piante

Quasi un chilo di sostanze droghe nel negozio: è quanto hanno trovato i militari dell'Arma in un esercizio commerciale del capoluogo lucchese, gestito da un 30enne residente a Lucca, denunciato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. All'interno del negozio, specializzato nella vendita di oggetti in vetro e piante, i carabinieri hanno trovato 750 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish, ora posti sotto sequestro.

L'operazione è stata condotta dai militari della stazione di Borgo a Mozzano nell'ambito di un'indagine avviata proprio nel territorio del comune della Media Valle. Secondo quanto riferito dall'Arma, gli investigatori avevano raccolto elementi ritenuti significativi sull'attività di spaccio attribuita all'uomo.

Sulla base degli accertamenti svolti, il Pm ha disposto le perquisizioni, che hanno portato al ritrovamento e al sequestro della droga. Gli esiti dell'attività investigativa, spiegano i Carabinieri, avrebbero fornito ulteriori riscontri alle ipotesi formulate nel corso delle indagini.

Proseguono le indagini, mentre la droga sequestrata sarà distrutta al termine dell'iter giudiziario.

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