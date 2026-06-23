Marta Logli entra in Consiglio regionale: subentra a Matteo Biffoni

Marta Logli, prima dei non eletti nella lista Pd del collegio elettorale di Prato, entra in Consiglio regionale subentrando al dimissionario Matteo Biffoni, che è stato eletto sindaco di Prato nella tornata elettorale amministrativa del 24 e 25 maggio scorsi. La delibera è stata approvata all’unanimità.

Marta Logli, laureata in Lettere Moderne, prosegue gli studi per l'insegnamento. Da sempre impegnata nella rappresentanza studentesca e nella militanza giovanile, è stata presidente dell'Assemblea regionale dei Giovani Democratici della Toscana. Ha ricoperto incarichi nel Pd di Prato e nei Giovani Democratici pratesi ed è componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico. È stata candidata nel Collegio pratese alle elezioni regionali del 2025 risultando, con oltre 5 mila voti, la prima dei non eletti.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale