Marta Logli entra in Consiglio regionale: subentra a Matteo Biffoni

La nuova consigliera prende il posto del nuovo sindaco di Prato
Marta Logli, prima dei non eletti nella lista Pd del collegio elettorale di Prato, entra in Consiglio regionale subentrando al dimissionario Matteo Biffoni, che è stato eletto sindaco di Prato nella tornata elettorale amministrativa del 24 e 25 maggio scorsi. La delibera è stata approvata all’unanimità.
Marta Logli, laureata in Lettere Moderne, prosegue gli studi per l'insegnamento. Da sempre impegnata nella rappresentanza studentesca e nella militanza giovanile, è stata presidente dell'Assemblea regionale dei Giovani Democratici della Toscana. Ha ricoperto incarichi nel Pd di Prato e nei Giovani Democratici pratesi ed è componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico. È stata candidata nel Collegio pratese alle elezioni regionali del 2025 risultando, con oltre 5 mila voti, la prima dei non eletti.
Fonte: Toscana Consiglio Regionale
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