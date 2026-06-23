Nidi Gratis, le info per il Chianti Fiorentino

Front Office San Casciano in Val di Pesa
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C’è tempo fino al 26 giugno per richiedere il contributo economico relativo alla misura regionale Nidi Gratis. E' un contributo economico rivolto alle famiglie garantito dalla Regione Toscana per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia.

Nello specifico il contributo è rivolto a famiglie, con bambini iscritti a servizi educativi per la prima infanzia, ovvero ad un servizio per la prima infanzia comunale o privato accreditato (asili nido, spazi gioco, servizi educativi nei contesti domiciliari), residenti in Toscana, con ISEE fino a € 40.000,00. Il requisito della residenza del/la bambino/a dovrà essere posseduto al momento della presentazione della domanda da parte del genitore/tutore. L’ISEE deve essere in corso di validità e correttamente attestato.

Il contributo è finanziato dal Programma regionale FSE + 2021 2027, Priorità Inclusione sociale, azione PAD 3.k.6. e rientra nel progetto GiovaniSi.  Lo sconto regionale si applica direttamente sulle rette e tariffe per la quota che eccede il contributo rimborsabile da INPS, fino ad un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità (per un massimo di 11 mensilità complessive). La domanda potrà essere presentata fino alle ore 18 del 26 giugno 2026, esclusivamente mediante l’accesso disponibile sul sito internet regionale. Il link è sul sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it/nidigratis.

Le domande presentate con altre modalità non saranno accolte. Info: nidigratis@regione.toscana.it.

Fonte: Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa

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