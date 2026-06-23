Operaio investito a Seano durante le protesta fuori da un'azienda

Nuovo episodio di tensione nella vertenza Acca. Poco dopo le 13 di martedì 23 giugno, in via Ghisleri a Seano (Carmignano), un operaio è rimasto ferito durante una protesta organizzata dal sindacato Sudd Cobas contro quello che viene definito "un carico di merce abusivo".

Secondo la denuncia del sindacato, il lavoratore sarebbe stato investito volontariamente da un furgone e trascinato per diversi metri mentre cercava di contestare le operazioni di carico e scarico. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

La protesta si inserisce nella vertenza aperta dopo l'annuncio della chiusura dei magazzini Acca e il licenziamento di circa cento lavoratori. Il Sudd Cobas sostiene che l'azienda stia trasferendo l'attività in altre sedi per continuare la movimentazione della merce al di fuori dei magazzini interessati dalla mobilitazione sindacale.

Dopo gli episodi registrati nei giorni scorsi nel Macrolotto 2, il sindacato parla di una situazione di "altissima tensione" e chiede il ritiro dei licenziamenti, la sospensione dei trasferimenti di merce e il ritorno delle attività nelle sedi ufficiali. Intanto il presidio dei lavoratori prosegue davanti ai magazzini della zona.