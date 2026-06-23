Curioso a Peccioli: il presidente della squadra di calcio viene scelto con un avviso pubblico

Dopo aver investito negli impianti sportivi, Peccioli investe nelle persone. Nasce da questa idea un progetto che punta a individuare il futuro presidente dell’Asd Pecciolese: una procedura pubblica per individuare la futura guida dell'ASD Pecciolese, una delle principali realtà sportive del territorio, con oltre 220 tesserati tra scuola calcio, settore giovanile, juniores e prima squadra.

Negli ultimi anni il Comune di Peccioli ha realizzato importanti investimenti nel Polo Sportivo Alfredo Pagni, trasformandolo in uno dei complessi sportivi più moderni e qualificati del territorio. Il nuovo campo in sintetico, gli impianti dedicati al tennis, la nuova piscina e i servizi collegati rappresentano oggi un patrimonio strategico per l'intera comunità. La sfida è trasformare questo patrimonio infrastrutturale in un progetto sportivo capace di crescere nel tempo.

Poche settimane fa, poi, sono arrivate le dimissioni volontarie, per scelta personale, dell’ormai ex presidente Alberto Macelloni, che l’amministrazione comunale ringrazia per aver gestito la società in un momento e in un passaggio complicato e averla consolidata negli ultimi 6 anni. Grazie anche a questo lavoro, oggi, l’amministrazione è pronta a promuovere una nuova sfida: un avviso pubblico finalizzato all'individuazione di candidature alla Presidenza dell'ASD Pecciolese. Un percorso innovativo che punta a selezionare una persona capace di guidare il progetto proposto.

L'obiettivo non è individuare il classico presidente-finanziatore, figura che per decenni ha rappresentato il modello dominante nel calcio dilettantistico italiano. Al contrario, il progetto mira a trovare un leader capace di programmare, coordinare, valorizzare le risorse esistenti e costruire una prospettiva di crescita per la società e per il territorio. Facendo squadra, in primis con il consiglio direttivo.

Ai candidati sarà richiesto di presentare un curriculum che ne certifichi le esperienze maturate. Le candidature saranno valutate da una commissione mista composta da rappresentanti del Comune di Peccioli e dal direttivo dell’ASD Pecciolese.

Al futuro Presidente sarà garantito un rimborso spese da definire e la disponibilità di un budget dedicato allo sviluppo dei progetti contenuti nel programma della società. L'obiettivo è di lavorare insieme al consiglio direttivo dell’Asd Pecciolese per superare la spesso presente divisione progettuale tra formazione giovanile e gestione della prima squadra. Un coordinatore che garantisca l’unitarietà del progetto.

L'esito della procedura non comporterà l'automatica nomina del Presidente. Nel pieno rispetto dell'autonomia associativa, il candidato individuato sarà successivamente sottoposto alle determinazioni del Consiglio Direttivo dell'ASD Pecciolese, cui spetterà la nomina formale.

L'iniziativa rappresenta un tentativo concreto di sperimentare un nuovo modello di governance sportiva, fondato sulla collaborazione tra amministrazione pubblica, associazionismo e competenze professionali.

In un Paese in cui molte società sportive continuano a dipendere dall'impegno e dalle risorse di pochi, Peccioli prova a immaginare una strada diversa: costruire organizzazioni più solide, più stabili e meno legate alle singole persone. Dopo aver investito nelle strutture, il Comune sceglie di investire nel capitale umano chiamato a valorizzarle.

Fonte: Comune di Peccioli

Notizie correlate