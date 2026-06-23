Poggibonsi investe sullo sport: iniziati i lavori al Palazzetto

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al Palazzetto dello Sport del Bernino. Un investimento complessivo di 390.000 articolato in due lotti di lavori, il primo che riguarda la sistemazione dell’impianto di illuminazione, il secondo che riguarda la ristrutturazione degli spogliatoi con opere edili e sulle condotte idriche.

“I lavori sono partiti – dice l’assessore allo sport Filippo Giomini – Un cantiere che ci consente di rispondere all'esigenza di restituire un Palazzetto nel pieno delle sue funzionalità con opere di sistemazione, implementazione, rinnovamento”.

Il primo lotto di lavori, 250.000 euro, è finanziato da Regione Toscana mentre il secondo, 140.000 euro, è frutto di un investimento dell’amministrazione con progetto esecutivo già approvato dalla giunta. Pertanto, accanto alle operazioni di sistemazione degli impianti in corso, si procederà alla sostituzione di tutto il sistema di condotte idriche che sono state già oggetto negli anni di una serie di interventi. Per completare il rinnovo, il progetto prevede interventi sulle reti di distribuzione delle docce degli spogliatoi destinati al basket e alla pallavolo e parzialmente su quelle dei bagni presenti non ancora rinnovate. Il secondo lotto di lavori riguarderà inoltre una serie di opere edili, di ripristino e di sostituzione che riguardano apparecchiature sanitarie, rivestimenti ed intonaci, porte interne.

Il primo lotto di lavori è frutto dello stanziamento regionale che riguarda anche 550.000 euro per la realizzazione di nuovi spogliatoi al Tondo, a servizio del calcio femminile. Opera quest’ultima di cui è in corso la progettazione nel livello di fattibilità tecnico – economica con l’obiettivo di avviare entro l’anno la procedura di affidamento. Anche in questo caso la realizzazione dell’opera, per complessivi 900.000 euro, è stata integrata finanziariamente da risorse dell’amministrazione.

“E’ nostro impegno e priorità restituire alla città impianti sportivi migliori, più adeguati e funzionali a promuovere la pratica sportiva per tutte le generazioni che li frequentano – chiude Giomini - Un impegno costante e quotidiano di cui passo dopo passo stiamo cercando di prenderci cura”.

“Abbiamo rilanciato - prosegue l'assessore - in maniera forte gli investimenti sull’impiantistica sportiva, sia sull’esistente che in prospettiva futura. Ne è esempio la nuova piscina comunale per la quale è già stato affidato uno specifico incarico di analisi preliminare. Piscina che nel frattempo è stata oggetto nello scorso anno di importanti investimenti che hanno consentito di superare alcune criticità e, fra l’altro, di riaprire già da maggio la vasca esterna. Infine, insieme alla manutenzione dell’esistente altro obiettivo è quello di implementare interventi diffusi sul territorio per migliorare la disponibilità di spazi e di progettare. Un impegno che prova a tenere insieme le varie esigenze con programmazione e un lavoro che guarda sempre avanti”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

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