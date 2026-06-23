Polemica in Consiglio a Cerreto, Anpi Empoli: "Mostrato vero volto della destra"

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Il commento dopo che un consigliere "ha dichiarato che i fascisti "hanno fatto bene" ad ammazzare dei parenti di una consigliera comunale. Tutti i partiti chiedano le dimissioni"

"Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale del Comune di Cerreto Guidi, è accaduto l’ennesimo fatto vergognoso che vede la destra come deprecabile protagonista. Discutendo dei "Viaggi della Memoria", l’iniziativa promossa dall’ANED e dalle Amministrazioni Comunali, che in questi anni ha visto migliaia di studenti visitare i campi di sterminio nazisti e fascisti, il Consigliere Comunale Maurizio Bruni ha mostrato quello che è il vero volto della destra". Così inizia una nota di Anpi, Associazione nazionale partigiani d'Italia, di Empoli dopo la polemica nata dalle parole rese note dal PCI.

Durante il dibattito, (qui la notizia) il consigliere "ha ricordato come un suo parente venne ucciso in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale" proseguono da Anpi. "Di fronte alla Consigliera Rovai (PCI Ndr), che gli ha ricordato come anche i suoi parenti vennero uccisi dai fascisti, Bruni le ha risposto "Hanno fatto bene!" Lo ripetiamo, perché forse non è chiaro: un consigliere comunale di destra di Cerreto Guidi, durante il Consiglio Comunale, ha dichiarato che i fascisti "hanno fatto bene" ad ammazzare dei parenti di una consigliera comunale. Siamo di fronte ad un fatto di una gravità tale che obbliga tutti i partiti, sinceramente democratici, a richiedere le dimissioni immediate del Consigliere Bruni".

Da Anpi Empoli "tutta la nostra solidarietà va alla Consigliera Rovai" aggiungono. "Ricordiamo al Consigliere Bruni che Mussolini, nel 1940, prima di entrare in guerra a fianco della Germania Nazista, dichiarò che aveva bisogno di "qualche migliaio di morti per sedersi al tavolo della pace". La pace arrivò qualche anno dopo, e fortunatamente per noi, non venne firmata da Mussolini. Il Consigliere Bruni può quindi conteggiare il suo parente ucciso in Russia tra quel migliaio di morti che servivano a Mussolini. Dopo ottanta anni, spetta ai cittadini il compito di capire chi, con l’ultimo Consiglio Comunale di Cerreto Guidi ha ammazzato nuovamente la memoria dei caduti in Russia. Noi riteniamo che sia stato proprio Bruni con quell’intervento vergognoso".

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