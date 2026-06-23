Protezione Civile in Tour, nuovo appuntamento a Scandicci

Prosegue gli appuntamenti di 'Protezione Civile in Tour', il progetto promosso dall'Amministrazione per diffondere la cultura della prevenzione e far conoscere ai cittadini il sistema comunale di Protezione Civile.

Nell'ambito del calendario estivo di Scandicci By Night 2026, l'assessore alla Protezione civile Lorenzo Tomassoli, l'Ufficio Protezione civile del Comune, insieme alle associazioni di volontariato del territorio, saranno presenti con uno stand informativo giovedì 25 giugno, giovedì 2 luglio e giovedì 9 luglio, dalle 20,30, tra piazza Togliatti e via Foscolo.

Durante le tre serate i cittadini potranno conoscere il Piano Comunale di Protezione Civile, ricevere informazioni sulle caratteristiche del territorio e sugli eventi che possono interessarlo – come alluvioni, incendi boschivi, fenomeni meteorologici intensi e ondate di calore – e approfondire le corrette norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo un'emergenza. Sarà inoltre possibile confrontarsi direttamente con i volontari e con il personale dell'Ufficio Protezione civile, che illustreranno il funzionamento del sistema comunale di gestione delle emergenze.

Uno spazio particolare sarà dedicato anche agli strumenti di informazione e allerta a disposizione della cittadinanza. I cittadini potranno ricevere assistenza per iscriversi gratuitamente all'Alert System del Comune di Scandicci, il servizio che consente di ricevere comunicazioni tempestive, tramite chiamata telefonica sul proprio cellulare (previa registrazione) in caso di allerte meteo, emergenze, eventi in corso o altre situazioni critiche che possono interessare il territorio.

Sarà inoltre l'occasione per conoscere e scaricare l'app Cittadino Informato di Anci Toscana, che permette di consultare in modo semplice e immediato le allerte di Protezione civile, le informazioni sui rischi presenti sul territorio e i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza, contribuendo a rendere ogni cittadino parte attiva del sistema di Protezione civile.

"La Protezione civile non interviene soltanto quando si verifica un'emergenza: il suo compito principale è fare prevenzione - afferma l'assessore Lorenzo Tomassoli -. Portare 'Protezione Civile in Tour' all'interno di Scandicci By Night significa incontrare i cittadini nei luoghi della vita quotidiana e rendere la cultura della sicurezza sempre più vicina alle persone. Conoscere i rischi del territorio e sapere come comportarsi può fare la differenza nei momenti più critici. Invito tutti ad iscriversi all'Alert System del Comune e a scaricare l'app Cittadino Informato di Anci Toscana: sono strumenti semplici, gratuiti e fondamentali per ricevere informazioni tempestive e ufficiali e affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza".

L'iniziativa rientra nel percorso di informazione e sensibilizzazione avviato dall'Amministrazione comunale per rafforzare la consapevolezza dei cittadini sui temi della Protezione Civile e promuovere una partecipazione sempre più attiva della comunità nella prevenzione dei rischi. Il progetto, avviato nel 2025, prosegue anche nel 2026 con nuovi appuntamenti rivolti alla cittadinanza.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa