Remo Marchioni non si ferma più: undicesimo record mondiale a 90 anni

Sport Pistoia
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A Novara il presidente dell'Atletica Pistoia conquista i primati iridati M90 e M85 insieme a Paderno, Vanda e Corvetti. Ad agosto i Mondiali in Corea del Sud, poi gli Italiani di Campi Bisenzio

Strepitoso Remo Marchioni. Nel caldo torrido di Novara, il 90enne (ne festeggerà 91 il prossimo 30 settembre) presidente campione dell’Atletica Pistoia ha conquistato il decimo e undicesimo record mondiale di staffetta master: in questo caso, con i compagni Francesco Paderno, Vincenzo Vanda e Andrea Corvetti, i primati iridati M90 e M85 della 4x800 metri all’aperto.

Gara ultimata dai 'magnifici 4' con il tempo di 22’30”50: neppure le condizioni meteo hanno fermato gli 'inarrestabili', così come sono ormai unanimemente definiti.

Per Marchioni e Paderno si tratta, appunto, di 11 record di staffetta, avendo preso parte a tutti i riuscitissimi tentativi, mentre per Corvetti e Vanda rispettivamente del settimo e sesto. I nostri li hanno conseguiti, indoor e outdoor, nelle staffette 4x100m, 4x200m, 4x400m e 4x800m sulle piste di Pistoia, Novara, Padova e Ancona.

Ma gli impegni, gli obiettivi prestigiosi, non finiscono qui: basti pensare che Marchioni parteciperà a fine agosto ai Mondiali in Corea del Sud, nei 100m 200m e 400m, e a settembre agli Italiani, che torneranno a svolgersi a Campi Bisenzio, comune della città metropolitana di Firenze.

È stato duro battere il record, perché purtroppo non sono al meglio della condizione, limitato da qualche acciacco fisico, ma proprio per questo è stato ancora più bello – commenta Marchioni, originario di Gaggio Montano ma ormai pistoiese d’adozione –. Devo ringraziare i miei compagni, autori di ottime prestazioni: facciamo veramente squadra. Ho dato tutto me stesso. Temevo, non essendo al meglio, di rovinare il tentativo di primato, ma per fortuna così non è stato. Un ringraziamento va anche alla splendida organizzazione novarese, alle gentilezze che ci hanno riservato e che non si trovano, purtroppo, da tutte le parti. Grazie anche agli amici Renzo Romano, il mio grande allenatore, e a sua moglie Paola Paolicchi, la mia prima tifosa”.

Tra l’altro, questo tentativo portato a buon fine è stato seguito dalle telecamere di Mediaset: prossimamente i 'magnifici 4' appariranno su Italia Uno. "Tanta la gioia, la soddisfazione e l’orgoglio del mondo sportivo pistoiese per questo campione infinito", dichiara l'Atletica Pistoia.

Fonte: Ufficio Stampa

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